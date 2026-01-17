Tod eines Hundes: Familie fordert nun Konsequenzen

Keine voreiligen Entscheidungen

Das „Frauerl“ sagt klar: „Ich gebe nicht auf, bis dem, der meine ,Bailey‘ getötet hat, die Jagdkarte entzogen ist. Einer mit so wenig Ahnung sollte nicht schießen dürfen, das ist eine potenzielle Gefahr für alle im Wald. An der Stelle spielen auch meine Enkel.“ Nachsatz: „Der sollte zumindest so viel Ehre haben und die Karte von sich aus zurücklegen.“