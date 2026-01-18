GBS: Ein „Buch der Möglichkeiten“

Molnár wollte nie Autor sein. „Ich habe das Buch für mich geschrieben – als Therapie“. Doch seine Frau Sonja las das Manuskript – und weinte. Nicht aus Mitleid, sondern weil sie wusste: Diese Geschichte muss erzählt werden. Für alle, die glauben, allein zu sein. Das Buch ist kein Tagebuch, kein medizinischer Erfahrungsbericht. Es ist ein innerer Monolog eines Mannes, der auf der Intensivstation nur noch mit den Augen kommunizieren kann – und trotzdem nicht aufhört, zu denken, zu fühlen, zu hoffen.