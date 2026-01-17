Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blackout-Alarm

Wenn‘s überall finster wird – so rüstet sich NÖ

Niederösterreich
17.01.2026 12:00
Niederösterreich wappnet sich für den Ernstfalls eines akuten Blackouts
Niederösterreich wappnet sich für den Ernstfalls eines akuten Blackouts(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Franziska Führer
Von Franziska Führer

Plötzlich ist alles dunkel. Es gibt kein Licht, kein Wasser, keinen Mobilfunk mehr – für den Fall eines Blackouts sind die heimischen Feuerwehren und das offizielle Niederösterreich gut gerüstet. Vorsorgen sollte aber jeder.

0 Kommentare

Was tun, wenn plötzlich alles lahm liegt? Aufgrund der Erfahrungen des flächendeckenden Stromausfalls kürzlich in Berlin und dem Blackout in Slowenien im Jahr 2014 setzt Niederösterreich nun verstärkt auf Prävention. „Es geht um Vorsorge, nicht um Panikmache“, betonte Niederösterreichs Landesvize Stephan Pernkopf bei einer Pressekonferenz am Freitag in Tulln (NÖ). Niederösterreich sei, laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, für den Ernstfall gut gerüstet.

Land und Feuerwehr gewappnet
Als zentrales Element in der Krisensituation gilt die Kommunikation. Diese wird mit 120 Notstromaggregaten für den Digitalfunk abgesichert, für Krisenstäbe werden sieben Sendeanlagen gegen den Versorgungsausfall sicher gemacht. Zudem wurden bereits rund 400 Aggregate für die Feuerwehrhäuser angeschafft und alle Landeskliniken notstromversorgt. Bald soll diese Versorgung auch auf alle 50 Pflegeeinrichtungen der Landesgesundheitsagentur (LGA) ausgeweitet werden.

300 niederösterreichische Gemeinden verfügen außerdem bereits über eigene Sonderkatastrophenpläne – bis Jahresende sollen alle Kommunen  über ein solches Konzept verfügen. Auch die Treibstoffversorgung ist gesichert. Für den Ernstfall sind im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln 180.000 Liter Treibstoff vorrätig, die durch die 20 gekauften, mobilen Tankstellen in sämtliche Bezirke ausgeliefert werden könnten. 

Eigenvorsorge erforderlich
Dennoch müsse sich jeder selbst im eigenen Haushalt schon vorab gut absichern. „Eigenvorsorge ist kein Zeichen von Angst, sondern von Verantwortung“, betonen Pernkopf und Fahrafellner. Die Bevölkerung solle sich etwa mit Taschenlampen, Kerzen, Lebensmittelvorräten in Form von Konserven und Akku-betriebenen Radiogeräten für akute Krisensituation rüsten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
184.770 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Niederösterreich
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
156.008 mal gelesen
Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ...
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.109 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf