Wenn‘s überall finster wird – so rüstet sich NÖ

Land und Feuerwehr gewappnet

Als zentrales Element in der Krisensituation gilt die Kommunikation. Diese wird mit 120 Notstromaggregaten für den Digitalfunk abgesichert, für Krisenstäbe werden sieben Sendeanlagen gegen den Versorgungsausfall sicher gemacht. Zudem wurden bereits rund 400 Aggregate für die Feuerwehrhäuser angeschafft und alle Landeskliniken notstromversorgt. Bald soll diese Versorgung auch auf alle 50 Pflegeeinrichtungen der Landesgesundheitsagentur (LGA) ausgeweitet werden.