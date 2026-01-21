Wie KI einer Mostviertler Firma hilft

Was früher klingelnde Telefone, lange E-Mail-Ketten und viel Papierarbeit bedeutete, erledigt heute künstliche Intelligenz – und das mitten im Mostviertel. Die Schorm Gesellschaft m.b.H. aus St. Valentin zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologie auch in einem traditionsreichen Betrieb für Entlastung sorgen kann.