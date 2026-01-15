Weiterhin kein weißer Rauch in der Stadionfrage

Ob da Land und Stadt mitmachen, erscheint aktuell fraglich. Die Stadt würde als Alleineigentümer dafür wohl einen Baurechtszins verlangen. Und aus der Grazer Burg ist zu vernehmen, dass man für einen Beitrag von immerhin 37,5 Millionen Euro (so wie die Stadt) auch eine Gegenleistung einfordert. Die Klubs verwiesen diesbezüglich schon am Mittwoch auf die Stadien in Linz und Wien, die trotz üppiger öffentlicher Förderung durch die Vereine betrieben werden. Damit ist weiter alles offen und aus Sicht der KPÖ droht die Stadion-Frage zum heißen Wahlkampfthema zu werden.