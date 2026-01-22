Amazon Prime zeigt den Wahnsinn der Skiabfahrt!

Nicht ein Rennen – der ganze Winter

Downhill Skiers ist keine klassische Doku. Kein Technik-Lehrfilm, keine Historienstunde. Es ist großes Erlebnis-Kino. Die Kameras begleiten die Abfahrer über einen gesamten Winter: vom letzten Rennen der Vorsaison über Sommertraining und Materialtests bis zum großen Finale. Der Fokus liegt bewusst auf der Abfahrt, der Königsdisziplin. „ Abfahrt ist Hochgeschwindigkeit und Hochrisiko“, so Gerald, der die „Krone“ mit zur Streckenbesichtigung in Tarvis (Italien) mitnahm.