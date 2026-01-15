Verzweifelte Ferkel-Suche: Tieren droht Kältetod

Vermutlich ausgesetzt wurden Mini-Schweine im Weinviertel. Der Verein „Ferkelfroh“ bittet jetzt die Bürger um Hilfe und setzt Finderlohn aus.
„Auch in diesem Winter gibt es wieder Tierquäler, die hilflose Ferkelchen in der Wildnis aussetzen“, ärgert sich Claudia Haupt vom Verein „Ferkelfroh“. Zunächst konnte ein Minischwein bei Staatz im Bezirk Mistelbach eingefangen werden, wenig später wurden jedoch zwei weitere Jungtiere im wenig entfernten Kleinschweinbarth gesehen. „Leider ist es noch nicht gelungen, sie zu sichern“, schildert Haupt.
Kaum Überlebenschancen
Weil bei der Polizei keine Abgängigkeit gemeldet worden war, geht die Tierschützerin davon aus, dass die Mini-Schweine ausgesetzt worden sind. „Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Ferkel und deren Eltern draußen unterwegs sind“, sorgt sich Haupt, dass diese bei der Kälte kaum Überlebenschancen haben. Polizei, Tierheime und Amtstierärztin sind informiert worden.
„Bitte nicht einfangen“
Für Hinweise, die zur Auffindung der Schweine, aber auch zur Ergreifung des Besitzers führen, bietet Haupt eine Belohnung in der Höhe von 500 Euro. „Bei Sichtungen bitte die Tiere nicht verschrecken oder versuchen, sie zu fangen“, ersucht sie, stattdessen unter 0664/ 7553 0787 anzurufen.
