Verzweifelte Ferkel-Suche: Tieren droht Kältetod

Kaum Überlebenschancen

Weil bei der Polizei keine Abgängigkeit gemeldet worden war, geht die Tierschützerin davon aus, dass die Mini-Schweine ausgesetzt worden sind. „Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Ferkel und deren Eltern draußen unterwegs sind“, sorgt sich Haupt, dass diese bei der Kälte kaum Überlebenschancen haben. Polizei, Tierheime und Amtstierärztin sind informiert worden.