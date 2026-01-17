Die kleine Botin folgt dem Neumond

Die Natur ruht und so dürfen wir uns auch noch etwas gemächlicher an den Alltag heran machen. Mir tut das gut. Wenn ich draußen durch die Kälte gehe oder laufe, hört sich alles mit Schnee anders an, magisch fast. In unserem Zuhause darf es jetzt klarer werden, die Weihnachts-Deko ist in Kisten verpackt und wir erfreuen uns an klaren Farben. Besonders schön finde ich derzeit weiße Blüten und die grünen Zweige von Eukalyptus, der noch dazu so gut duftet und die Nasen frei macht. Ein kleiner Winter-Trick, den ich im Jänner liebe: ich hänge einen Bund Eukalytuszweige direkt in die Dusche. Der Duft und die ätherische Öle sind sehr angenehm. So eine Dusche hilft, den Tag sanft ausklingen zu lassen.