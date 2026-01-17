Vorteilswelt
Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin folgt dem Neumond

Niederösterreich
17.01.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie ich den Neumond dazu nutze, mir den Jänner noch schöner zu machen. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

0 Kommentare

Der Jänner erreicht gerade eine wirklich schöne eisige Form der Stille. Wir freuen uns im gesamten Land über Schnee, das gab es in vielen Orten seit Jahren nicht. Und wie diese weiße „Decke“ plötzlich alles leiser werden lässt, passt perfekt zum Winter.

Die Natur ruht und so dürfen wir uns auch noch etwas gemächlicher an den Alltag heran machen. Mir tut das gut. Wenn ich draußen durch die Kälte gehe oder laufe, hört sich alles mit Schnee anders an, magisch fast. In unserem Zuhause darf es jetzt klarer werden, die Weihnachts-Deko ist in Kisten verpackt und wir erfreuen uns an klaren Farben. Besonders schön finde ich derzeit weiße Blüten und die grünen Zweige von Eukalyptus, der noch dazu so gut duftet und die Nasen frei macht. Ein kleiner Winter-Trick, den ich im Jänner liebe: ich hänge einen Bund Eukalytuszweige direkt in die Dusche. Der Duft und die ätherische Öle sind sehr angenehm. So eine Dusche hilft, den Tag sanft ausklingen zu lassen.

Der Jahresbeginn lädt auch zum Ordnen ein: eine Lade oder ein Regal, das immer wieder chaotisch wird, könnte man jetzt angehen. Apropos NEU: am 18. Jänner ist Neumond. Für mich ist dieses Himmelsereignis ganz besonders und auch an diesem Tag nehme ich mir 10 Minuten Zeit, um bei Kerzenschein meine „Wünsche ans Universum“ zu formulieren und abzuschicken. Keine großen Vorsätze, nur ehrliche Gedanken. So beginnt mein Jahr langsam, leise und klar und genau richtig für mich.

