So reagiert die Stadt auf Idee von Sturm und GAK

„Endlich Nägel mit Köpfen machen!“

Deutlich klarere Worte findet Sportstadtrat Kurt Hohensinner von der ÖVP: „Die Zeit des Auf- und Wegschiebens muss jetzt vorbei sein! Die Grazer verdienen Lösungen. Ich freue mich, dass es einen klaren gemeinsamen und zukunftsträchtigen Weg gibt, auf den sich beide Klubs geeinigt haben. Graz braucht ein modernes Stadion. Für die Entwicklung von Sturm und GAK, vor allem für die Fans, aber auch für den Wirtschaftsstandort. Jetzt ist Bürgermeisterin Elke Kahr in der Pflicht, endlich Nägel mit Köpfen zu machen.“