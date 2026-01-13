„Haus der Physik hält Zeit- und Kostenplan ein“

Die riesigen Keller sind bereits betoniert, jetzt kommt das Haus der Physik in Innsbruck an die Oberfläche: Aus diesem Anlass feierten am Montag Bundes-Immobiliengesellschaft (BIG), Universität Innsbruck und Stadt Innsbruck die Grundsteinlegung. Wie schon beim Spatenstich im April des Vorjahres verliehen die Festrednerinnen und -redner ihrer großen Freude Ausdruck über den Neubau.