Holzpalette mit Stahl fiel auf 18-jährigen Steirer

Im Bezirk Südoststeiermark fiel Montagfrüh eine mit Stahl beladene Holzpalette auf einen 18-Jährigen. Der junge Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Montagfrüh wollten zwei Arbeiter (18 und 47) in Kirchberg an der Raab eine mit Winkelstahl beladene Holzpalette – ca. 450 Kilogramm Gesamtgewicht – von einer Werkshalle ins Freie bringen.
Palette geriet aus dem Gleichgewicht
Beim Überfahren einer Kante dürfte der Rollwagen, mit dem die Palette transportiert wurde, aus dem Gleichgewicht gekommen sein, wodurch das Ladegut vom Wagen rutschte und auf den 18-Jährigen fiel.
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der junge Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Feldbach gebracht.
