Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plusgrade im Anmarsch

Wärmfront lässt Eis in der Steiermark schmelzen

Steiermark
12.01.2026 16:00
In Graz kann man in Mariatrost (Foto) und sogar am Hilmteich eislaufen.
In Graz kann man in Mariatrost (Foto) und sogar am Hilmteich eislaufen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Mit einer eiskalten Nacht ging die Kältewelle am Montag in der Steiermark zu Ende – und zwar mit bis zu minus 17 Grad! Diese Woche erwarten uns wieder Plusgrade. 

0 Kommentare

Wirklich eisig kalt startete in der Nacht auf Montag die Woche in der Steiermark: In Mooslandl, dem Kältepol des Landes, zeigte das Thermometer minus 17,3 Grad Celsius! Beinahe so kalt war es auch in Hieflau und in Bad Mitterndorf. Kälter war es heuer nur am 8. Jänner mit minus 18,1 Grad. Im Ennstal zeigten sich verbreitet Temperaturen zwischen minus 13 und 15 Grad, ebenso wie im Mürztal und der Zeltweger Gegend. „Nur in Laßnitzhöhe hatte es gerade mal minus sieben Grad“, sagt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. „Es gab so gut wie überall strengen Frost.“ Im langjährigen Vergleich ist das 3,3 Grad unter dem 30-jährigen Mittel.

Jetzt kommen wieder Plusgrade auf uns zu
Die Eisflächen in der Steiermark haben durch die Kälte eine dicke Decke – viele nutzten am Wochenende die Möglichkeit, etwa in Graz am Hilmteich oder in Mariatrost eislaufen zu gehen. Minus elf Grad hatte es am Montagmorgen. Dadurch bildete sich auch an der Mur am Stadtstrand eine Eisfläche – dort rät man aber dringend davon ab, sie zu betreten.

Gerade jetzt ist das lebensgefährlich, denn in dieser Woche sagt Dietz wieder Plusgrade an. „Eine Warmfront kommt von Nordwesten. Vom Enns- bis ins Mürztal waren wir deswegen vor gefrierendem Regen bis zum frühen Vormittag am Dienstag.“ Auf Straßen führt das zu erhöhter Unfallgefahr. Tagsüber sind am Dienstag null bis neun Grad angesagt, niedrige Temperaturen über null Grad wird es auch im Rest der Woche haben, nachts bleibt wohl leichter Frost.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
144.790 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
112.196 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
108.088 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf