Wärmfront lässt Eis in der Steiermark schmelzen

Wirklich eisig kalt startete in der Nacht auf Montag die Woche in der Steiermark: In Mooslandl, dem Kältepol des Landes, zeigte das Thermometer minus 17,3 Grad Celsius! Beinahe so kalt war es auch in Hieflau und in Bad Mitterndorf. Kälter war es heuer nur am 8. Jänner mit minus 18,1 Grad. Im Ennstal zeigten sich verbreitet Temperaturen zwischen minus 13 und 15 Grad, ebenso wie im Mürztal und der Zeltweger Gegend. „Nur in Laßnitzhöhe hatte es gerade mal minus sieben Grad“, sagt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. „Es gab so gut wie überall strengen Frost.“ Im langjährigen Vergleich ist das 3,3 Grad unter dem 30-jährigen Mittel.