Wärmfront lässt Eis in der Steiermark schmelzen

Mit einer eiskalten Nacht ging die Kältewelle am Montag in der Steiermark zu Ende – und zwar mit bis zu minus 17 Grad! Diese Woche erwarten uns wieder Plusgrade.
Wirklich eisig kalt startete in der Nacht auf Montag die Woche in der Steiermark: In Mooslandl, dem Kältepol des Landes, zeigte das Thermometer minus 17,3 Grad Celsius! Beinahe so kalt war es auch in Hieflau und in Bad Mitterndorf. Kälter war es heuer nur am 8. Jänner mit minus 18,1 Grad. Im Ennstal zeigten sich verbreitet Temperaturen zwischen minus 13 und 15 Grad, ebenso wie im Mürztal und der Zeltweger Gegend. „Nur in Laßnitzhöhe hatte es gerade mal minus sieben Grad“, sagt Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz. „Es gab so gut wie überall strengen Frost.“ Im langjährigen Vergleich ist das 3,3 Grad unter dem 30-jährigen Mittel.
Jetzt kommen wieder Plusgrade auf uns zu
Die Eisflächen in der Steiermark haben durch die Kälte eine dicke Decke – viele nutzten am Wochenende die Möglichkeit, etwa in Graz am Hilmteich oder in Mariatrost eislaufen zu gehen. Minus elf Grad hatte es am Montagmorgen. Dadurch bildete sich auch an der Mur am Stadtstrand eine Eisfläche – dort rät man aber dringend davon ab, sie zu betreten.
Gerade jetzt ist das lebensgefährlich, denn in dieser Woche sagt Dietz wieder Plusgrade an. „Eine Warmfront kommt von Nordwesten. Vom Enns- bis ins Mürztal waren wir deswegen vor gefrierendem Regen bis zum frühen Vormittag am Dienstag.“ Auf Straßen führt das zu erhöhter Unfallgefahr. Tagsüber sind am Dienstag null bis neun Grad angesagt, niedrige Temperaturen über null Grad wird es auch im Rest der Woche haben, nachts bleibt wohl leichter Frost.
