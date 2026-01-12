„Ski-Opening“ am südlichsten Lift Österreichs

Am vergangenen Wochenende stieg das heiß ersehnte Saison-Opening. Sonntagnachmittag tummelten sich stolze 170 große und kleine Skifahrer auf der 190 Meter langen Piste. Am Wochenende ist der Lift von 13 bis 18 Uhr in Betrieb – an den Vormittagen gehört der Hügel am Samstag und Sonntag den Bob- und Rodelfahrern. „Das erste echte Wochenende war wirklich fantastisch. Es waren unglaublich viele Leute da“, freute sich Emmerich Pfeiler.