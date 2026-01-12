Vorteilswelt
190 Meter lang

„Ski-Opening“ am südlichsten Lift Österreichs

Steiermark
12.01.2026 18:00
170 Skifahrer zogen am Sonntag beim Schildhof Lift ihre Schwünge.
170 Skifahrer zogen am Sonntag beim Schildhof Lift ihre Schwünge.

In südoststeirischen Ratschendorf nahm der südlichste Skilift Österreichs seinen Betrieb auf – eine Gruppe von Idealisten machte dies möglich

Der Zinkenlift am Lachtal geht bis auf eine Seehöhe von 2222 Metern und ist damit der höchstgelegene Skilift der Steiermark. Knapp 2000 Meter tiefer liegt der Schildhof-Lift in Ratschendorf (Deutsch Goritz). Hier ist aktuell der südlichste Lift Österreichs auf einer Höhe von 240 Metern in Betrieb.

Am vergangenen Wochenende stieg das heiß ersehnte Saison-Opening. Sonntagnachmittag tummelten sich stolze 170 große und kleine Skifahrer auf der 190 Meter langen Piste. Am Wochenende ist der Lift von 13 bis 18 Uhr in Betrieb – an den Vormittagen gehört der Hügel am Samstag und Sonntag den Bob- und Rodelfahrern. „Das erste echte Wochenende war wirklich fantastisch. Es waren unglaublich viele Leute da“, freute sich Emmerich Pfeiler.

Der Südoststeirer ist Obmann des Vereins, der mit rührseliger und schweißtreibender Arbeit dafür sorgt, dass der Skibetrieb möglich ist. „Am 30. Dezember haben wir mit der Beschneiung begonnen. Bis zu sechs Leute waren oft die ganze Nacht über im Einsatz, ehe es mit der Pistenpräparierung weiterging“, erzählt Pfeiler von vielen schlaflosen Nächten.

Am Vormittag brettern die Rodler über die Piste am Schildhof Lift.
Am Vormittag brettern die Rodler über die Piste am Schildhof Lift.(Bild: Schildhof)

Dezidiert möchte er auch betonen, wie „stolz und glücklich ich über unser grandioses Team bin“, das ehrenamtlich den Laden schupft. Die Schneekanone wurde übrigens in Eigenregie umgebaut, die Schneelanzen stammen von der Planai und Reiteralm und das Pistengerät ist Baujahr 1984 – Skifahren in Ratschendorf ist heuer aber angesagt wie schon lange nicht mehr.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
