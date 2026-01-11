Glühendes Tanzparkett beim „Ball der Bälle“

Trotz dichtem Schneetreiben und eisiger Temperaturen fanden Samstagabend Hunderte Besucher den Weg, um beim Landeshauptstadtball zumindest die Tanzfläche zum Glühen zu bringen. Zunächst galt es die herausfordernde Anreise ins VAZ in St. Pölten sturz- und unfallfrei zu meistern – in Stöckelschuhen und Ballrobe kein leichtes Unterfangen. Auch die Polizei stand bereit, um die heranströmenden Ballgäste sicher über die schneebedeckte Straße zu geleiten.