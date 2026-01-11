Glühendes Tanzparkett beim „Ball der Bälle“

So viele Tanzpaare wie noch nie eröffneten heuer den Landeshauptstadtball im VAZ in St. Pölten. Trotz Schneetreiben und eisigen Temperaturen strömten die Besucher herbei. Ganz nebenbei wurde auch noch ein besonderes Jubiläum gefeiert.
Trotz dichtem Schneetreiben und eisiger Temperaturen fanden Samstagabend Hunderte Besucher den Weg, um beim Landeshauptstadtball zumindest die Tanzfläche zum Glühen zu bringen. Zunächst galt es die herausfordernde Anreise ins VAZ in St. Pölten sturz- und unfallfrei zu meistern – in Stöckelschuhen und Ballrobe kein leichtes Unterfangen. Auch die Polizei stand bereit, um die heranströmenden Ballgäste sicher über die schneebedeckte Straße zu geleiten.
Drinnen angekommen wurde dann ausgiebig gefeiert, an diesem Abend vor allem das 40-jährige Jubiläum St. Pöltens als Landeshauptstadt. Natürlich mit dem heurigen Hauptstadtwein – dem Grünen Veltliner „Vierzger“. Auch Bürgermeister Matthias Stadler schwelgte als studierter Historiker in puncto Hauptstadt-Werdung in Erinnerungen. „Es ist schön, was in 40 Jahren aus St. Pölten geworden ist“, erklärt das Stadtoberhaupt stolz. Seit 2004 lenkt er selbst die Geschicke in St. Pölten.
Politiker und Ehrengäste
Mitten im Wahlkampf (am 25. Jänner wird gewählt) drehten auch Spitzenkandidaten wie Florian Krumböck (ÖVP), Martin Antauer (FPÖ) oder Bernd Pinzer (NEOS) und Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) ihre Runden. Unter den Ehrengästen waren auch Landtagspräsident Karl Wilfing, Landesrätin Eva Prischl, Militärkommandant Georg Härtinger und Feuerwehrkommandant Didi Fahrafellner.
