Drei-Jahres-Bilanz

Blau-gelbe Kinderbetreuung auf Erfolgskurs

Niederösterreich
11.01.2026 19:00
750 Millionen Euro bis 2027 für die Kinderbetreuung: Landesrätin Teschl-Hofmeister mit Alessia ...
750 Millionen Euro bis 2027 für die Kinderbetreuung: Landesrätin Teschl-Hofmeister mit Alessia und Livia(Bild: Gerhard Pfeffer)

70 Prozent aller bundesweit neuen Kindergartengruppen wurden in Niederösterreich eröffnet. Aktuell werden über 59.000 Kinder in Kindergärten betreut – ein neuer Rekord. 

Vormittag gratis, Nachmittag leistbar, Verkleinerung der Gruppengrößen, Verkürzung der Schließtage und ein bedarfsgerechtes Angebot in Wohnortnähe, so die Zielsetzung der im Herbst 2022 gestarteten blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive. „Bisher wurden die gesetzlichen Schließtage in den Sommerferien von drei auf eine Woche reduziert, gleichzeitig wurde die kostenlose Kinderbetreuung am Vormittag vom Kindergarten auch auf Kleinkinder in Tagesbetreuungseinrichtungen ausgeweitet“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Mittlerweile wurden Förderungen für über 580 neue Kinderbetreuungsgruppen sowie 39 neue Bewegungsräume in der Höhe von mehr als 168 Millionen Euro beschlossen.

Lesen Sie auch:
Die Kinderbetreuung wird österreichweit ausgebaut – regional jedoch unterschiedlich stark.
Aber nicht überall
Ausbau-Offensive in den Kindergärten zeigt Wirkung
07.10.2025
Kindergarten-Offensive
Zur Halbzeit schon mehr als die Hälfte geschafft
09.07.2025

Neuer Rekord in NÖ
„In 60 Prozent der Initiativen wurden bereits für mehr als zwei Drittel der bis Ende 2027 prognostizierten 865 Gruppen die Förderzusage zugesichert. Davon sind über 500 Gruppen bereits in Betrieb“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Und die ersten Erfolge sind spürbar: Von den im Vergleich zum Vorjahr 360 neuen Kindergartengruppen in ganz Österreich kamen alleine 251 Gruppen im weiten Land neu hinzu – das sind 69,7 Prozent. Und mit 3592 Kindergartengruppen und 59.019 Kinder in NÖ-Kindergärten gibt es hierzulande einen neuen Rekord zu verzeichnen.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
