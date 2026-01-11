Blau-gelbe Kinderbetreuung auf Erfolgskurs

Neuer Rekord in NÖ

„In 60 Prozent der Initiativen wurden bereits für mehr als zwei Drittel der bis Ende 2027 prognostizierten 865 Gruppen die Förderzusage zugesichert. Davon sind über 500 Gruppen bereits in Betrieb“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Und die ersten Erfolge sind spürbar: Von den im Vergleich zum Vorjahr 360 neuen Kindergartengruppen in ganz Österreich kamen alleine 251 Gruppen im weiten Land neu hinzu – das sind 69,7 Prozent. Und mit 3592 Kindergartengruppen und 59.019 Kinder in NÖ-Kindergärten gibt es hierzulande einen neuen Rekord zu verzeichnen.