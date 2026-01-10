Integration am Arbeitsmarkt: Mehr Geld gefordert

Seit 2018 ist dort ein Projekt namens „In Arbeit“ angesiedelt, das den Einstieg in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt ermöglichen soll. „Es gibt ein Dienstverhältnis, aber auch eine Begleitung durch Jugend am Werk“, erklärt Geschäftsbereichsleiter Andreas Pepper. „Ein- bis zweimal pro Woche kommt eine Assistenz, solange man sie braucht.“ Stellt ein Unternehmen eine Person mit Behinderung an, gleicht der Sozialdienstleister zudem finanziell die Leistung aus, die die Person nicht erbringen kann – kurzum, ein Unternehmen bekommt Geld für die Anstellung.