20.000 Autos fahren durch 700-Kopf Gemeinde

VwGH „Ja“ fehlt noch

Nach dem Rückschlag für die S8-Befürworter seitens des Gerichts, heißt es nun abwarten. Der letzte Strohhalm für den Bau ist der Verwaltungsgerichtshof. Geprüft wird dort noch, ob die Entscheidung, die Schnellstraße aus Umweltschutzgründen nicht zu bauen, gerechtfertigt war. Die Umweltorganisation „VIRUS“ geht aber nicht davon aus.



Auch Hanke sagt „Ja“

Zehetbauer wünscht sich wie andere Gemeinden im Marchfeld eine Lösung für seine kleine Ortschaft, durch die aber täglich fast 20.000 Autos „durchrauschen“. „Ich höre auch von vielen Unternehmern aus Wien, dass sie sich in der ländliche Region niederlassen würden, wenn es eine gute Verkehrsanbindung gäbe“, sagt der Bürgermeister. Die Genehmigung der S1 Erweiterung im September 2025 gibt aber Hoffnung. Auch SPÖ Verkehrsminister Peter Hanke steht bekanntlich hinter dem Schnellstraßen Bau.