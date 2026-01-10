Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Täglicher Stau

20.000 Autos fahren durch 700-Kopf Gemeinde

Niederösterreich
10.01.2026 14:30
Umweltsünde oder nicht? Derzeit evaluiert das Gericht, ob die S8 im Marchfeld gebaut werden ...
Umweltsünde oder nicht? Derzeit evaluiert das Gericht, ob die S8 im Marchfeld gebaut werden kann.(Bild: P. Huber)

Der Bau der Weinviertler Schnellstraße S8  östlich von Wien würde die dortigen Gemeinden enorm vom Stau befreien. Aber auch viele Unternehmer aus Wien könnten sich vorstellen, ins Marchfeld zu ziehen. 

0 Kommentare

Es ist eine „Never ending Story“ meint der Raasdorfer Bürgermeister Lukas Zehetbauer (ÖVP) zur aktuallen Situation der Schnellstraße 8. Ob die Route durch das Marchfeld noch gebaut wird, hängt nun vom Verwaltungsgerichtshof ab. Der junge Bürgermeister löste 2023 seinen Vorgänger Walter Krutis (auch ÖVP) ab, der sich rund 20 Jahre um die bessere Anbindung der kleinen Gemeinde an Wien bemühte. 

Tägliche Pendler fahren durch 
Das Marchfeld brauche dringend eine Verkehrsentlastung. Unternehmen werden wegen der schlechten Anbindung abgeschreckt, das verhindere Investitionen und Arbeitsplätze. Aber auch für die Wien-Pendler ist der B 8-Stau „ein Graus“, heißt es. „Wir sind nur als Gemeinde leider nicht für den Bau zuständig, sondern der Bund“, sagt Zehetbauer. 

Lesen Sie auch:
ASFINAG und Land Niederösterreich wurden nicht in ihren verfassungsmäßigen Rechten verletzt, hat ...
Beschwerde abgewiesen
Herber Rückschlag für die Befürworter der S8
07.01.2026

VwGH „Ja“ fehlt noch
Nach dem Rückschlag für die S8-Befürworter seitens des Gerichts, heißt es nun abwarten. Der letzte Strohhalm für den Bau ist der Verwaltungsgerichtshof. Geprüft wird dort noch, ob die Entscheidung, die Schnellstraße aus Umweltschutzgründen nicht zu bauen, gerechtfertigt war. Die Umweltorganisation „VIRUS“ geht aber nicht davon aus. 

Auch Hanke sagt „Ja“
Zehetbauer wünscht sich wie andere Gemeinden im Marchfeld eine Lösung für seine kleine Ortschaft, durch die aber täglich fast 20.000 Autos „durchrauschen“. „Ich höre auch von vielen Unternehmern aus Wien, dass sie sich in der ländliche Region niederlassen würden, wenn es eine gute Verkehrsanbindung gäbe“, sagt der Bürgermeister. Die Genehmigung der S1 Erweiterung im September 2025 gibt aber Hoffnung. Auch SPÖ Verkehrsminister Peter Hanke steht bekanntlich hinter dem Schnellstraßen Bau.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.746 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
129.513 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
111.212 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf