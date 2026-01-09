Star Wars Projekte wackeln & James Bond Gerüchte

Was muss eigentlich auf Ihre Watchlist? Sasa Schwarzjirg präsentiert jede Woche die spannendsten Streaming-Newcomer, Kinoblockbuster und Gerüchte aus Hollywood. Dieses Woche nehmen wir die Zukunft der „Star Wars“-Reihe unter die Lupe und fühlen Tom Payne auf den Zahn, ob er der neue Bond wird!?