Kaindl reicht Unterlagen für Wärme-Kraftwerk ein

Die geplante Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) wird eine Leistung von 150 MW (32 MW Strom plus 118 MW Wärme) haben und damit mehr Energie erzeugen, als das Unternehmen selbst benötigt. 45 MW sollen daher in das Fernwärmenetz der Salzburg AG eingespeist werden, was dem jährlichen Wärmebedarf von 20.000 Haushalten entspricht. Der Anteil an erneuerbarer Energie im Bereich der Fernwärme erhöht sich dadurch bei der Salzburg AG auf rund zwei Drittel.