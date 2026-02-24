Rapid-Urteil steht fest ++ Frühes Aus für Potapova

Die Bundesliga spricht nach dem Derby-Eklat Sanktionen gegen Rapid aus, Austria Klagenfurts Abstieg aus der zweiten Liga ist bestätigt und Anastasia Potapova unterliegt zum Auftakt in Mexiko – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 24. Februar.