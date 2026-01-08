34-Jähriger bei Unfall mit Alkolenker verletzt

Auf der B70 im Ortsgebiet von Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg dürfte seinen Pkw auf der Fahrbahn angehalten haben, weil das Fahrzeug vor ihm abbiegen wollte. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung dürfte dies jedoch übersehen haben und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.