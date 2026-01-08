34-Jähriger bei Unfall mit Alkolenker verletzt

Am Mittwochabend kam es zu einem Auffahrunfall im Bezirk Graz-Umgebung, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.
Auf der B70 im Ortsgebiet von Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) kam es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg dürfte seinen Pkw auf der Fahrbahn angehalten haben, weil das Fahrzeug vor ihm abbiegen wollte. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung dürfte dies jedoch übersehen haben und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.
Unfallverursacher war alkoholisiert
Bei dem Vorfall wurde der 34-Jährige unbestimmten Grades verletzt und musste vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht werden. Ein Alkotest mit dem 58-Jährigen ergab eine erhebliche Alkoholisierung, ihm wurde der Führerschein abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
Für die Dauer des Unfalls musste die B70 wechselseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Lieboch führte die Unfallstellenabsicherung sowie die Straßenreinigung durch.
