Alte Tradition: Der Herr über zigtausend Knöpfe

Mit Qualität bei Kunden punkten

Doch auch die Gräftners kämpfen mit Konkurrenz aus dem Internet und durch Billiggeschäfte. Waren es früher etwa 100 Kundschaften am Tag, so sind es heute um die 50, rechnet Gernot vor. „Doch vom Umsatz her ist es etwa gleichgeblieben.“ Was für ihn im Geschäft zählt, ist die Qualität, die seine Kunden auch gerne bezahlen. Seine Ware kommt aus Österreich und aus Deutschland. „Bei Billiganbietern wird oft Nähseide angeboten, die leicht reißt oder Wolle, die aus Kunstfasern und gefährlichen Färbungen besteht“, so Gräftner. Und was bekommt man bei ihm, was es im Internet nicht gibt? „Freundliche Beratung“, so die spontane Antwort. Die Kunden danken es ihm. „Den Satz: ’Gott sei Dank, dass es euch noch gibt’ hören wir jeden Tag“.