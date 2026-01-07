Vorteilswelt
Alte Tradition: Der Herr über zigtausend Knöpfe

Niederösterreich
07.01.2026 13:00
Gernot Gräftner und Tochter Bettina Hofer führen das Familienunternehmen gemeinsam
Gernot Gräftner und Tochter Bettina Hofer führen das Familienunternehmen gemeinsam(Bild: Doris Seebacher)

Im Familienbetrieb der Firma Gräftner gibt es 4000 Reißverschlüsse und noch viel mehr Knöpfe. Der Traditionsbetrieb in Neunkirchen setzt auf Qualität und echten Retro-Charme. 

Geschäfte kommen, Geschäfte gehen. Die Mehrheit davon geht leider in Neunkirchen. Eines, das sich nun schon seit fast 100 Jahren hält, ist das Textil- und Handarbeitsgeschäft Gräftner. In den letzten Jahrzehnten hat sich in dem Betrieb, der neben Handarbeitszubehör auch Unterwäsche, Socken und Pyjamas verkauft, nicht viel verändert – er versprüht sympathischen Retro-Charme sowohl bei Einrichtung als auch bei Inventar: Eine fast 100-jährige Schneiderpuppe steht neben einem alten Knopfkasten aus Omas Zeiten, dazwischen historische Bügeleisen und Werbeplakate. Teilweise wirkt das Geschäft wie ein Museum, das die Geschichte der Handarbeit liebevoll erzählt.

Gemischtwarenhandel: So sah das erste Geschäft der Familie Gräftner in Baden aus
Gemischtwarenhandel: So sah das erste Geschäft der Familie Gräftner in Baden aus(Bild: ZVG Familie Gräftner)
Knopfkasten aus Omas Zeiten
Knopfkasten aus Omas Zeiten(Bild: Doris Seebacher)

Dazwischen finden sich jedoch Stoffe in modernstem Design, 4000 Reißverschlüsse in allen Farben und Größen und mehrere tausend Knöpfe in allen Schattierungen. Gegründet 1928 als Gemischtwarenhandel entwickelte sich dieser über die Jahre hinweg zum führenden Textilunternehmen im Bezirk. Betrieben wird es bereits in dritter und vierter Generation von Enkelsohn Gernot Gräftner und seiner Tochter Bettina Hofer. 2006 haben die beiden gemeinsam das Geschäft übernommen. „Ich kam eigentlich nur, um auszuhelfen“, erzählt Bettina. Ursprünglich wollte sie Bankerin werden, nun hat sie die Liebe zu Textilien hierbehalten.

Mit Qualität bei Kunden punkten
Doch auch die Gräftners kämpfen mit Konkurrenz aus dem Internet und durch Billiggeschäfte. Waren es früher etwa 100 Kundschaften am Tag, so sind es heute um die 50, rechnet Gernot vor. „Doch vom Umsatz her ist es etwa gleichgeblieben.“ Was für ihn im Geschäft zählt, ist die Qualität, die seine Kunden auch gerne bezahlen. Seine Ware kommt aus Österreich und aus Deutschland. „Bei Billiganbietern wird oft Nähseide angeboten, die leicht reißt oder Wolle, die aus Kunstfasern und gefährlichen Färbungen besteht“, so Gräftner. Und was bekommt man bei ihm, was es im Internet nicht gibt? „Freundliche Beratung“, so die spontane Antwort. Die Kunden danken es ihm. „Den Satz: ’Gott sei Dank, dass es euch noch gibt’ hören wir jeden Tag“.

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
