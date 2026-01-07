Vorteilswelt
Knapp 1 Milliarde Euro

Absoluter Förderrekord beim Wohnen im weiten Land

Niederösterreich
07.01.2026 09:15
Insgesamt 952 Millionen Euro an Wohnbauförderung wurden 2025 vom Land NÖ beschlossen. ...
Insgesamt 952 Millionen Euro an Wohnbauförderung wurden 2025 vom Land NÖ beschlossen. (Symbolbild)

Knapp eine Milliarde Euro an Wohnbauförderung wurden seitens des Landes im Vorjahr auf den Weg gebracht. Und auch heuer wird mit neuen Förderrichtlinien wieder nachgelegt.

Besser Wohnen lautete im Vorjahr das Motto in Niederösterreich: Denn knapp eine Milliarde Euro an Wohnbauförderungen wurden 2025 seitens des Landes beschlossen. Ein absoluter Rekord! Neben Förderungen für 15.684 Wohneinheiten in der Höhe von 869 Millionen Euro wurden 83 Millionen Euro zusätzlich an Wohnkosten-Zuschuss ausbezahlt. „Dabei wurden über 1700 Haushalte beim Heizungstausch mit 24,7 Millionen Euro und knapp 12.000 Haushalte mit 33 Millionen Euro mittels Wohnzuschuss oder -beihilfe bei den laufenden Wohnkosten unterstützt. Hinzu kommt ein Zinscap von 50 Millionen Euro“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Wohnbau boomt: Darüber freuen sich Familie Burlacu und Landesrätin Teschl-Hofmeister.
Wohnbau boomt: Darüber freuen sich Familie Burlacu und Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Bei 80 Prozent der geförderten Wohneinheiten handle es sich um Sanierungsprojekte. Dadurch werde qualitativ hochwertiger Wohnraum geschaffen und gleichzeitig eine wichtige Maßnahme gegen den Bodenverbrauch und für Klimaschutz gesetzt, so die Landesrätin weiter. Aber auch im heurigen Jahr werden wichtige Schritte zur Weiterentwicklung von Neubau, Sanierung und leistbarem Wohnen gesetzt.

Neue Wohnbauförderrichtlinie in Kraft
Die Änderung der Wohnbauförderungsrichtlinie mit 1. Jänner 2026 betrifft alle Bereiche – vom Eigenheim über den großvolumigen Wohnbau bis hin zur Subjektförderung. So gibt es etwa bei den Eigenheimen „modernisierte Förderkriterien“, unter anderem durch die Begrenzung der förderbaren Wohnnutzfläche, die Anpassung der Heizwärmebedarfswerte sowie Förderungen für PV-Speicher. Bei den Sanierungen kommen Förderungen etwa für zentrale Wohnraumlüftungen und das neue „Reconstructing“-Modell hinzu. Im großvolumigen Wohnbau wurde der Neubau auf ein reines Zuschussmodell umgestellt. In der Subjektförderung gelten angehobene Einkommensgrenzen. „Mit all diesen Maßnahmen stärkt NÖ die Leistbarkeit, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit des Wohnens im Land“, so Teschl-Hofmeister.

Nähere Informationen unter www.noe-wohnbau.at

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
