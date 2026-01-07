Absoluter Förderrekord beim Wohnen im weiten Land

Neue Wohnbauförderrichtlinie in Kraft

Die Änderung der Wohnbauförderungsrichtlinie mit 1. Jänner 2026 betrifft alle Bereiche – vom Eigenheim über den großvolumigen Wohnbau bis hin zur Subjektförderung. So gibt es etwa bei den Eigenheimen „modernisierte Förderkriterien“, unter anderem durch die Begrenzung der förderbaren Wohnnutzfläche, die Anpassung der Heizwärmebedarfswerte sowie Förderungen für PV-Speicher. Bei den Sanierungen kommen Förderungen etwa für zentrale Wohnraumlüftungen und das neue „Reconstructing“-Modell hinzu. Im großvolumigen Wohnbau wurde der Neubau auf ein reines Zuschussmodell umgestellt. In der Subjektförderung gelten angehobene Einkommensgrenzen. „Mit all diesen Maßnahmen stärkt NÖ die Leistbarkeit, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit des Wohnens im Land“, so Teschl-Hofmeister.