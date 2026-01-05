Böller in Parkautomaten gesteckt: Hoher Schaden

Salah trifft sehenswert: Ägypten im Viertelfinale!
Afrika Cup
Bislang unbekannte Täter demolierten in der Silvesternacht einen Parkautomaten in Innsbruck schwer, in dem sie einen Böller im Gerät zur Detonation brachten.
In der Silvesternacht zwischen 2.30 und 3.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Parkautomaten in Innsbruck im Bereich der Pradlerstraße Kreuzung mit der Gaswerkstraße durch einen pyrotechnischen Gegenstand.
Detonation im Gerät
Erhebungen ergaben, dass ein pyrotechnischer Gegenstand in den Parkzettelauswurf eingebracht wurde und dieser durch die Detonation den Automaten beschädigte.
Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Erhebungen hierzu sind im Gange.
