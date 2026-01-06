Tage im Zeichen des heiligen Severin

Auf eine historische Zeitreise nehmen die Veranstalter ab 8. Jänner interessierte Besucher in Mautern an der Donau mit. Dort dreht sich dann nämlich bis 17. Jänner alles um den heiligen Severin.
Bereits seit mehreren Jahren veranstalten die Pfarre und die Stadt Mauern an der Donau die Severin-Tage. Heuer werden dabei von 8. bis 17. Jänner Einblicke in die Spätantike sowie das Leben des Heiligen geboten.
Los geht es direkt am Namenstag des heiligen Severin, 8. Jänner, mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. In der Folge finden dann noch einige Veranstaltungen zu den Themen „Römer“ und „Heiliger Severin“ statt. Die Jungschar kocht heuer am 17. Jänner, von einer Archäologin aus Wien angeleitet, römische Speisen, die den Besuchern der verschiedenen Veranstaltungen serviert werden.
Weitere Informationen zu allen Programmpunkten unter: https://www.mautern-donau.at/
