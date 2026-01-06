Tage im Zeichen des heiligen Severin

Los geht es direkt am Namenstag des heiligen Severin, 8. Jänner, mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. In der Folge finden dann noch einige Veranstaltungen zu den Themen „Römer“ und „Heiliger Severin“ statt. Die Jungschar kocht heuer am 17. Jänner, von einer Archäologin aus Wien angeleitet, römische Speisen, die den Besuchern der verschiedenen Veranstaltungen serviert werden.