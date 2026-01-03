Sternsinger unterwegs: Segen gegen die Dunkelheit

Ein Brauchtum, das bis in die Gegenwart wirkt

In Nordtirol prägen Kindergruppen das Bild – oft mit alten, dialektalen Liedfassungen und festen Dorfrouten. In Südtirol ist das Sternsingen häufig eingebettet in ein geschlossenes Winterbrauchtum aus Räuchern, Haussegen und Segenssprüchen – nicht selten zweisprachig. Die Tiefe des Brauchs zeigt sich in seinen Zeichen. Die Türinschrift „C + M + B“ wird sowohl als Kürzel der Königsnamen gelesen als auch als Segensformel „Christus mansionem benedicat“. Beides existiert bis in die Gegenwart nebeneinander und verweist auf das Ineinandergreifen theologischer Deutung und volkskultureller Praxis. Auch die Gewänder erzählen davon: Ursprünglich waren die Sternsinger weniger „Könige“ als fremde, weise Gestalten, die den Menschen Schutz und Segen brachten.