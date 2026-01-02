Vorteilswelt
In Lokal gestohlen

Kitzbühel: Plötzlich war die Luxusuhr von Gast weg

Tirol
02.01.2026 21:30
Der Diebstahl ereignete sich in einem Lokal in Kitzbühel.
Der Diebstahl ereignete sich in einem Lokal in Kitzbühel.(Bild: Christof Birbaumer)

Im Tiroler Nobelskiort Kitzbühel treffen sich die Schönen und Reichen. Das wissen leider auch Kriminelle. Ein geschultes Auge dürften jene Diebe gehabt haben, die zum Jahresausklang einen Gast (63) in einem Lokal um ein besonders teures Stück ärmer machten. 

Wann genau der Diebstahl begangen worden ist, das lässt sich laut Ermittlern derzeit nicht sagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen 30. Dezember, 17.30 Uhr und dem Silvestertag, 10 Uhr, begangen worden ist. Das Opfer ist ein 63-jähriger Schwede. 

Das Beutestück ist eine exklusive Uhr. Die Ermittler sprechen von einem Wert im Bereich von 50.000 Euro. Der teure Zeitmesser wurde dem Mann in einem Lokal in der Gamsstadt entwendet. Genauere Angaben macht die Exekutive vorerst nicht. Bemerkt hat der Schwede den Diebstahl offenbar erst nach einiger Zeit. Nun laufen die Ermittlungen. 

