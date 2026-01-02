Kitzbühel: Plötzlich war die Luxusuhr von Gast weg

Das Beutestück ist eine exklusive Uhr. Die Ermittler sprechen von einem Wert im Bereich von 50.000 Euro. Der teure Zeitmesser wurde dem Mann in einem Lokal in der Gamsstadt entwendet. Genauere Angaben macht die Exekutive vorerst nicht. Bemerkt hat der Schwede den Diebstahl offenbar erst nach einiger Zeit. Nun laufen die Ermittlungen.