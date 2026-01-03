Ein Wachmann, der nicht nur für Sicherheit sorgt

Michael Höher sorgt als Security-Mitarbeiter im Kremser Rathaus nicht für die Sicherheit der vielen Mitarbeiter, sondern ist für die Bürger oftmals auch allererste Anlaufstelle.
Weil der Umgangston im Kremser Rathaus gegenüber Mitarbeitern immer rauer wurde und vereinzelt auch Drohungen ausgesprochen wurden, war die Stadt zum Handeln gezwungen. Ein Ergebnis dessen: Seit Mai beschäftigt man mit Michael Höher einen Security-Mitarbeiter im Eingangsbereich. Eine erste Bilanz fällt für Bürgermeister Peter Molnar überaus erfreulich aus. „Der Securitydienst hat sich in den vergangenen Monaten sehr bewährt. Er ist ein Gewinn für das Rathaus Krems und ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit und Servicequalität“, betont der Stadtchef.
Hilfreich bei Formularen
Denn Höher ist für viele Kremser mehr als ein gewöhnlicher Wachmann. Er unterstützt sie auch bestmöglich im Parteienverkehr. „Er weist höflich den Weg zu den zuständigen Stellen und hilft bei Bedarf auch beim Ausfüllen von Formularen“, freut man sich im Rathaus. Als Dank für die gute Arbeit wurde Höher nun von Molnar, dem für die Sicherheit zuständigen Gemeinderat Andreas Ettenauer und Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Siegfried Senk geehrt.
