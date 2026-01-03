Ein Wachmann, der nicht nur für Sicherheit sorgt

Weil der Umgangston im Kremser Rathaus gegenüber Mitarbeitern immer rauer wurde und vereinzelt auch Drohungen ausgesprochen wurden, war die Stadt zum Handeln gezwungen. Ein Ergebnis dessen: Seit Mai beschäftigt man mit Michael Höher einen Security-Mitarbeiter im Eingangsbereich. Eine erste Bilanz fällt für Bürgermeister Peter Molnar überaus erfreulich aus. „Der Securitydienst hat sich in den vergangenen Monaten sehr bewährt. Er ist ein Gewinn für das Rathaus Krems und ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit und Servicequalität“, betont der Stadtchef.