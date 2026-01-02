Vorteilswelt
Einsatz am Altjahrstag

Rentnerin meldet sich nicht: Feuerwehr half rasch

Niederösterreich
02.01.2026 12:00
Die Profis der Feuerwehr aus Waidhofen an der Thaya rückten zum Hilfseinsatz an.
Die Profis der Feuerwehr aus Waidhofen an der Thaya rückten zum Hilfseinsatz an.(Bild: Feuerwehr Waidhofen/Thaya)

Beherzter Einsatz: Feuerwehrleute aus Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich rückten am Altjahrstag zur Hilfeleistung für eine Pensionistin aus.

Weil eine ältere Dame ihre Eingangstüre nicht mehr öffnete, forderte der Rettungsdienst am Altjahrstag um 10.20 Uhr die Unterstützung der Feuerwehr Waidhofen an der Thaya an.

Verwandte machten sich Sorgen
Verwandte hatten zuvor Alarm geschlagen. Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort wurden die Feuerwehrleute vom Rettungsdienst und der Polizei erwartet. Auch nach mehrfachem Klopfen öffnete die Hausbesitzerin nicht die Tür.

Nach der Lageerkundung durch den Einsatzleiter wurde entschieden, dass die Einsatzkräfte das Haus über die Terrassentür betreten werden. Dazu wurde mit Spezialwerkzeug die Tür geöffnet. Die Dame konnte im Bett wohlauf vorgefunden werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die weitere Betreuung durch eine Mitarbeiterin der Caritas.

