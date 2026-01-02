Rentnerin meldet sich nicht: Feuerwehr half rasch

Nach der Lageerkundung durch den Einsatzleiter wurde entschieden, dass die Einsatzkräfte das Haus über die Terrassentür betreten werden. Dazu wurde mit Spezialwerkzeug die Tür geöffnet. Die Dame konnte im Bett wohlauf vorgefunden werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die weitere Betreuung durch eine Mitarbeiterin der Caritas.