Rentnerin meldet sich nicht: Feuerwehr half rasch

Beherzter Einsatz: Feuerwehrleute aus Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich rückten am Altjahrstag zur Hilfeleistung für eine Pensionistin aus.
Weil eine ältere Dame ihre Eingangstüre nicht mehr öffnete, forderte der Rettungsdienst am Altjahrstag um 10.20 Uhr die Unterstützung der Feuerwehr Waidhofen an der Thaya an.
Verwandte machten sich Sorgen
Verwandte hatten zuvor Alarm geschlagen. Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort wurden die Feuerwehrleute vom Rettungsdienst und der Polizei erwartet. Auch nach mehrfachem Klopfen öffnete die Hausbesitzerin nicht die Tür.
Nach der Lageerkundung durch den Einsatzleiter wurde entschieden, dass die Einsatzkräfte das Haus über die Terrassentür betreten werden. Dazu wurde mit Spezialwerkzeug die Tür geöffnet. Die Dame konnte im Bett wohlauf vorgefunden werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die weitere Betreuung durch eine Mitarbeiterin der Caritas.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.