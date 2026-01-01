Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Junger Skifahrer ließ Verletzten auf Piste liegen

Tirol
01.01.2026 20:00
In Osttirol ließ ein junger Skifahrer einen Verletzten nach einem Zusammenstoß einfach liegen ...
In Osttirol ließ ein junger Skifahrer einen Verletzten nach einem Zusammenstoß einfach liegen (Symbolbild).(Bild: photalo/stock.adobe.com, Symbolbild)

Am Mittwochnachmittag kollidierten zwei Skifahrer im Skigebiet Obertilliach in Osttirol. Beide kamen zu Sturz. Während sich ein 68-jähriger Einheimischer verletzte, fuhr der zweite Wintersportler davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zum folgenschweren Vorfall kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 1, gut 50 Meter oberhalb der Gondelbahn Golzentipp im Skigebiet Obertilliach.

Dort kollidierten ein 68-jähriger Einheimischer und ein jüngerer Skifahrer. Beide kamen zu Sturz. Der Einheimische zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Der zweite Skifahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Polizei beschreibt Unbekannten
Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen des Vorfalles. Der Unbekannte war zwischen 17 und 20 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und trug eine auffällige, rotbraune Jacke.

Der Skifahrer bzw. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden unter Tel.: 059133/7230.

Martin Oberbichler
Tirol

