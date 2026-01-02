Badespaß am Neujahrstag bei Sonnenschein und Sekt

Jedes Jahr lädt der Bürgermeister ein

Das Event am 1. Jänner ist dort bereits zu einer beliebten und treuen Tradition geworden. Bürgermeister Stefan Zimper lädt jedes Jahr dazu ein. „Seit wann es dieses Event schon gibt, weiß ich selbst nicht so ganz genau“, freut er sich über den jährliche steigenden Besucherandrang. Er schätzt jedoch, dass es schon zwischen 15 und 20 Mal stattgefunden hat.