Glühwein und Punsch: Hier gibt es Adventstimmung

Robert Neuner: Die Stadt ist voll und für Touristen ist ein Angebot vor Ort. Es gibt ja auch viele, die das Weihnachtsfest erst noch vor sich haben. Diese haben die Geschenkeinkäufe noch gar nicht erledigt. Auch für die Einheimischen, die hier sind und nicht Skifahren gehen, ist es eine gute Möglichkeit. Nicht nur wegen Heißgetränken und Schmankerln, sondern auch wegen dem Warenangebot. Geschenkartikel werden entweder schon für das nächste Jahr gekauft oder können im Winter generell gebraucht werden.