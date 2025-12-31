Rauchfangkehrer: Brandschützer & Glücksbringer

Niederösterreichs Rauchfangkehrer sind nicht nur Glücksbringer, sondern echte handfeste Brandschützer. Beides hängt auch handfest zusammen. Der Ruf als Glücksbringer leitet sich historisch aus ihrer Berufung, Brände zu verhindern, ab. Und das ist heute nach wie vor aktuell. „Die Techniken ändern sich, was immer gleich bleibt, ist der grundlegende Auftrag: Sicherheit zu geben, Schäden zu verhindern und Menschen zu schützen“, erklärt Matthias Vetiska, der Landesinnungsmeister der Rauchfangkehrer.