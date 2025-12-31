Rauchfangkehrer: Brandschützer & Glücksbringer

Heute werden sie in Miniaturform verschenkt, in Niederösterreich ist ihre Arbeit aber ganz groß: die Rauchfangkehrer.
Niederösterreichs Rauchfangkehrer sind nicht nur Glücksbringer, sondern echte handfeste Brandschützer. Beides hängt auch handfest zusammen. Der Ruf als Glücksbringer leitet sich historisch aus ihrer Berufung, Brände zu verhindern, ab. Und das ist heute nach wie vor aktuell. „Die Techniken ändern sich, was immer gleich bleibt, ist der grundlegende Auftrag: Sicherheit zu geben, Schäden zu verhindern und Menschen zu schützen“, erklärt Matthias Vetiska, der Landesinnungsmeister der Rauchfangkehrer.
Sie sorgen für Sicherheit
Das gilt natürlich für das regelmäßige Überprüfen und Kehren der sogenannten Abgasführung. Das gilt aber ebenso für „feuerpolizeiliche Beschauen“, bei denen größere Gebäude und Liegenschaften umfassend auf Brandsicherheit geprüft werden.
Mehr als 43.000 solcher Beschauen wurden von Niederösterreichs Rauchfangkehrern zuletzt im Jahr durchgeführt, in 63 Prozent der Fälle gab es keinerlei Mängel, manche festgestellten Mängel konnten gleich direkt vor Ort behoben werden. „In 116 Fällen haben wir aber tatsächlich lebensbedrohende Situationen vorgefunden. Da wurden durch unsere Arbeit mögliche Todesfälle Gott sei Dank verhindert“, betont Vetiska.
Unabhängige Energieberater
Neben den Überprüfungen und dem Kehren werde laut Vetiska aber auch die Rolle der Rauchfangkehrer als unabhängige Energieberater immer wichtiger – mit Unterstützung beim Finden optimaler und energieeffizienter Heizsysteme. „Damit leisten wir auch wesentliche Beiträge zum Klima- und Umweltschutz“, so Vetiska. „In unserem klassischen schwarzen Arbeitsgewand steckt zunehmend ein ,green Job‘.“
Insgesamt sind derzeit in Niederösterreich 139 Rauchfangkehrerbetriebe aktiv. 62 Lehrlinge erhalten in der Branche aktuell eine umfassende und zukunftsträchtige Berufsausbildung.
