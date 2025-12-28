Junger Steirer geriet in große Maschine – getötet!

Bei einem Arbeitsunfall musste Sonntagnachmittag ein erst 26-jähriger Oststeirer sein Leben lassen. Der Mann geriet in eine große Maschine, es gab keine Rettung mehr für ihn. Die Ursache muss nun ermittelt werden.
Der 26-Jähriger führte in einem metallverarbeitenden Betrieb im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (eine nähere Ortsangabe wollte die Polizei nicht machen) alleine Arbeiten an einer großen Metallverarbeitungsmaschine durch. Kurz vor 15 Uhr geriet er aus bisher unbekannter Ursache in die Maschine und erlitt tödliche Verletzungen.
Beim Eintreffen der Polizei waren bereits das Rote Kreuz und ein Notarztteam vor Ort. Ihre Erste Hilfe blieb allerdings ohne Erfolg. Der Leichnam wurde durch die Staatsanwaltschaft freigegeben. Das Arbeitsinspektorat wurde informiert, weitere Erhebungen folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.