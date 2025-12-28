Junger Steirer geriet in große Maschine – getötet!

Der 26-Jähriger führte in einem metallverarbeitenden Betrieb im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (eine nähere Ortsangabe wollte die Polizei nicht machen) alleine Arbeiten an einer großen Metallverarbeitungsmaschine durch. Kurz vor 15 Uhr geriet er aus bisher unbekannter Ursache in die Maschine und erlitt tödliche Verletzungen.