„Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein!“

Das habe nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Sie will aber vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft beschützen. „Da stecken oft Tragödien dahinter. Das habe ich häufig in meiner Zeit als Polizistin erlebt. Das Internet und deren Kommentare können – vor allem jungen – Menschen extrem schaden. Das kann jetzt schon straf- und zivilrechtlich verfolgt werden, wenn dahinter eine wahre Identität steckt. Ist dies nicht der Fall, muss man dies einfach so hinnehmen. Auch wenn es in der Natur der Sache liegt, dass eine Opposition eine Gegenmeinung vertritt, fehlt mir jegliches Verständnis für Diffamierungen unter dem Deckmantel der Anonymität.“