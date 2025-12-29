„Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein!“

Herabwürdigende Kommentare unter dem Deckmantel der Anonymität: Der Schlagabtausch um anonymen Attacken im Internet geht weiter. Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) ist über die Neos „verwundert“.
Nach dem Vorstoß von LR Astrid Mair, anonyme Hasspostings im Netz gesetzlich zu verbieten, gab es einen Aufschrei der Neos. „Das ist ein Anschlag auf die freie Meinungsfreiheit“, sagt Landtagsabgeordnete Susanna Riedlsperger (Neos). Eine Aussage, die bei vielen für Kopfschütteln sorgte und erneut die Sicherheits-Landesrätin auf den Plan rief.
Unverständlich, wenn Politiker dafür eintreten, dass Personen, die sich hinter der Anonymität verstecken, freien Raum für strafbare Handlungen finden.
Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair (ÖVP)
Bild: Christof Birbaumer
„Gerade im Netz ermöglicht Meinungsfreiheit, dass viele Personen unbequeme Stimmen zu hören bekommen. Jeder Mensch kann sich an gesellschaftlichen Debatten beteiligen – und das ist auch gut so. Kritik, Satire oder harte Worte gehören zum demokratischen Austausch dazu. Gleichzeitig müssen persönliche Beleidigungen, Drohungen, diffamierende Aussagen und menschenverachtende Beschimpfungen rechtlich verfolgt werden können. Wer das nicht tut, schützt nicht die freie Rede, sondern begünstigt eine Kultur, in der verletzende Angriffe ohne Konsequenzen bleiben“, so Mair zur „Krone“.
Entwürdigung ist keine freie Meinungsäußerung
Man müsse aber ganz klar zwischen Meinungsfreiheit und gezielter Entwürdigung unterscheiden. „Dies scheint LA Riedlsperger noch nicht gelungen zu sein. Im Rahmen ihres Jus-Studiums müsste sie gelernt haben, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass es auch dort gilt, unsere Bevölkerung vor strafbaren Handlungen zu schützen. In der realen Welt unternehmen Polizei und Co. alles, um präventive Akzente zu setzen und so strafbare Handlungen zu verhindern. Für mich ist daher unverständlich, wenn Politiker dafür eintreten, dass Personen, die sich hinter der Anonymität verstecken, freien Raum für solche strafbaren Handlungen finden“, sagt Mair.
Pinker Klubchef wurde im Netz massiv attackiert
Und sie nennt ein Beispiel: „Ich bin zwar nicht die Verteidigerin der Neos, aber schaut man sich die Hasspostings auf der Instagram-Seite von Neos-Klubobmann Yannick Shetty an, so versteht man vielleicht, was ich meine. Wenn jemand als ,ausländische Drecksgeburt, A-Gesicht oder dreckiges Miststück‘ bezeichnet wird, dann muss das Konsequenzen haben.“
Das habe nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Sie will aber vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft beschützen. „Da stecken oft Tragödien dahinter. Das habe ich häufig in meiner Zeit als Polizistin erlebt. Das Internet und deren Kommentare können – vor allem jungen – Menschen extrem schaden. Das kann jetzt schon straf- und zivilrechtlich verfolgt werden, wenn dahinter eine wahre Identität steckt. Ist dies nicht der Fall, muss man dies einfach so hinnehmen. Auch wenn es in der Natur der Sache liegt, dass eine Opposition eine Gegenmeinung vertritt, fehlt mir jegliches Verständnis für Diffamierungen unter dem Deckmantel der Anonymität.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.