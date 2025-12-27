„Freie Meinungsäußerung im Web nicht einschränken“

Alle seriösen Studien und internationalen Erfahrungen würden nämlich klar aufzeigen, dass weniger Anonymität nicht zu weniger Hass führt, sondern ausschließlich die freie Meinungsäußerung einschränken würde. Genau jene, die Schutz brauchen, würden so aus dem öffentlichen Diskurs gedrängt. Auch datenschutzrechtlich sei der Vorschlag höchst problematisch. „Eine verpflichtende Identitätshinterlegung bedeutet massenhaftes Sammeln persönlicher Daten. Das ist ein erster Schritt Richtung gläserner Bürger und Überwachungsstaat“, warnt LA Riedlsperger. Hass im Netz werde so nicht verhindert, Grundrechte aber massiv eingeschränkt.