„Anonyme Attacken im Netz gesetzlich verbieten!“

Viele Anzeigen versanden aber leider, weil die Täter nicht identifiziert werden können. Das untergräbt das Vertrauen in den Staat und schützt jene, die Hass und Drohungen verbreiten. „Ich fordere daher ganz klar eine sogenannte ,Klarnamenpflicht’ – zumindest in Form einer verpflichtenden Identitätshinterlegung bei den Plattformen. Sie ermöglicht, strafbare Inhalte besser zu verfolgen, Konsumentinnen und Konsumenten vor Täuschung zu schützen und Jugendlichen ein sichereres digitales Umfeld zu geben. Gleichzeitig kann sie datenschutzkonform gestaltet werden, ohne Meinungsfreiheit einzuschränken“, ist die ÖVP-Landesrätin überzeugt.