Land appelliert: Vernunft bei Silvester-Partys

Den Appell quer durch die Ressorts richten Tierschutz- und Agrarreferent LHStv. Josef Geisler, Sicherheitslandesrätin Astrid Mair und Umweltschutzlandesrat René Zumtobel an die Tiroler Partytiger. Sie sollen sicher und verantwortungsvoll ins neue Jahr starten. „Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, auf Feuerwerke und Knallkörper zu verzichten. Damit tragen sie dazu bei, die Umwelt zu schonen, gesundheitliche Auswirkungen durch Feinstaub zu reduzieren und auch Unfälle zu vermeiden.“