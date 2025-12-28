Vorteilswelt
Welche Regeln gelten

Land appelliert: Vernunft bei Silvester-Partys

Tirol
28.12.2025 12:00
So schön ein Feuerwerk auch anzusehen ist – Vernunft ist dennoch geboten.
So schön ein Feuerwerk auch anzusehen ist – Vernunft ist dennoch geboten.(Bild: Christof Birbaumer)

Silvester muss fröhlich, laut und bunt sein! Getreu diesem weit verbreiteten Motto lassen es viele Tiroler in der Nacht der Nächte ordentlich krachen. Eine Portion Vernunft kann aber die Auswirkungen auf Umwelt und Tiere mindern, appelliert das Land Tirol.

Den Appell quer durch die Ressorts richten Tierschutz- und Agrarreferent LHStv. Josef Geisler, Sicherheitslandesrätin Astrid Mair und Umweltschutzlandesrat René Zumtobel an die Tiroler Partytiger. Sie sollen sicher und verantwortungsvoll ins neue Jahr starten. „Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, auf Feuerwerke und Knallkörper zu verzichten. Damit tragen sie dazu bei, die Umwelt zu schonen, gesundheitliche Auswirkungen durch Feinstaub zu reduzieren und auch Unfälle zu vermeiden.“

Im Ortsgebiet ist das Abfeuern von Raketen generell verboten und ich appelliere eindringlich, sich auch von Ställen fernzuhalten.

Josef Geisler

Von Ställen bitte fernhalten
Tierschutz- und Landwirtschaftsreferent LHStv. Geisler betont: „Wer selbst Tiere hat, weiß, wie viel Stress lautes Knallen und Lichtreize hervorrufen. Im Ortsgebiet ist das Abfeuern von Raketen generell verboten und ich appelliere eindringlich, sich auch von Ställen fernzuhalten.“

Aber nicht nur für Haus- und Nutztiere, sondern auch für Wildtiere bedeute Silvester enormen Stress. Sie müssen im Winter bei Schnee, Kälte und einem knappen Nahrungsangebot mit ihren Reserven gut haushalten – übermäßige Kraftanstrengung durch großen Stress könne für sie lebensbedrohlich werden.

Besonders Tiere fürchten sich oft vor dem lauten Spektakel am nächtlichen Himmel.
Besonders Tiere fürchten sich oft vor dem lauten Spektakel am nächtlichen Himmel.(Bild: Christof Birbaumer, bmf-foto.de - stock.adobe.com)

Feinstaubbelastung zuletzt deutlich überschritten
„In der Silvesternacht werden stets sehr hohe Feinstaubbelastungen gemessen. Die freigesetzten Partikel sind so klein, dass sie in den Blutkreislauf gelangen und unsere Gesundheit beeinträchtigen können. Ein verantwortungsvoller Umgang und Alternativen zu Feuerwerken können die Auswirkungen für unsere Umwelt jedenfalls reduzieren“, sagt Umweltschutzlandesrat Zumtobel.

Grundsätzlich war in den letzten Jahren eine Tendenz zu sinkenden Feinstaubbelastungen in der Silvesternacht zu verzeichnen. Hier spiele auch das Wetter eine große Rolle. So wurde der Trend am heurigen Neujahrstag wegen der vorherrschenden windschwachen Hochdruckwetterlage unterbrochen – teilweise deutliche Überschreitungen der Grenzwerte wurden in ganz Tirol gemessen. 

Lesen Sie auch:
Johann Hechenblaikner und seine Mitarbeiterin mit dem umfangreichen Sortiment
Böller-Abneignung
Feuerwerks-Profi: „Es muss nicht laut krachen“
28.12.2025
Bereits zum 4. Mal
Mit den Öffis kostenlos durch die Silvesternacht
26.12.2025
Tage vor Silvester
Tiroler (57) fackelte mit Raketen eigene Hecke ab
28.12.2025

Jugendschutz auch in dieser Nacht einhalten
Sicherheits- und Jugendlandesrätin Mair ruft zu verantwortungsvollem Konsumverhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme auf: „Silvester – das heißt für viele Feiern bis zum Morgengrauen. Trotzdem sollte man verantwortungsbewusst handeln, Feuerwerkskörper sachgemäß verwenden und die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes einhalten. Von Vorteil ist immer, die wichtigsten Notrufnummern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst parat zu haben, um im Notfall rasch Hilfe holen zu können.“

