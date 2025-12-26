Mit den Öffis kostenlos durch die Silvesternacht

23 statt der üblichen acht Busse

Dieses Jahr werden die Kapazitäten in der Silvesternacht entsprechend der großen Nachfrage noch einmal erweitert. Alle fünf Nightliner-Linien fahren in den späteren Nachtstunden und nach Mitternacht mindestens alle 15 Minuten. Statt der üblichen acht Busse stehen 23 Fahrzeuge zur Verfügung. Damit wird die Kilometerleistung der IVB in der Silvesternacht verdreifacht. „Als Mobilitätsanbieter von Innsbruck ist es uns ein großes Anliegen, die Menschen sicher und bequem nach Hause zu bringen“, betont IVB-Geschäftsführer Ekkehard Allinger-Csollich.