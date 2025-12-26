Mit den Öffis kostenlos durch die Silvesternacht

Gute Nachrichten für alle Partytiger und Nachtschwärmer: Bereits zum vierten Mal werden auch heuer zu Silvester wieder alle öffentlichen Verkehrsmittel in Tirol (VVT und IVB) kostenlos angeboten. Der Takt wird noch einmal verstärkt – die Kapazitäten werden erhöht.
Konkret können laut Land alle Fahrten im Nahverkehr von 31. Dezember, 20 Uhr, bis 1. Jänner, 5 Uhr, ohne Fahrschein angetreten werden. Ausgenommen seien Fernverkehrszüge (RJX, RJ, IR, WESTbahn, EC, ICE, D, NJ).
2200 Sitzplätze zusätzlich
Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass in der Silvesternacht ein großer Andrang auf die Tiroler Öffis besteht. „Daher werden auch dieses Jahr alle S-Bahnen zum Jahreswechsel als Doppelgarnituren geführt und damit zusätzliche 2200 Sitzplätze angeboten“, heißt es in einer Aussendung des Landes.
Die Öffis sind eine gute Möglichkeit, das Auto stehen zu lassen und trotz dem ein oder anderen Gläschen sicher nach Hause zu kommen.
Landesrat René Zumtobel (SPÖ)
Bild: Christof Birbaumer
Auch die Innsbrucker Verkehrsbetriebe verstärken ihr Angebot. „Vergangenes Jahr nutzten mehr als 30.000 Fahrgäste das kostenlose Angebot von VVT und IVB in der Silvesternacht“, erinnert sich Verkehrs- und Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SPÖ), „ich freue mich, wenn wieder viele Tirolerinnen und Tiroler sowie Gäste von diesem Angebot Gebrauch machen.“
23 statt der üblichen acht Busse
Dieses Jahr werden die Kapazitäten in der Silvesternacht entsprechend der großen Nachfrage noch einmal erweitert. Alle fünf Nightliner-Linien fahren in den späteren Nachtstunden und nach Mitternacht mindestens alle 15 Minuten. Statt der üblichen acht Busse stehen 23 Fahrzeuge zur Verfügung. Damit wird die Kilometerleistung der IVB in der Silvesternacht verdreifacht. „Als Mobilitätsanbieter von Innsbruck ist es uns ein großes Anliegen, die Menschen sicher und bequem nach Hause zu bringen“, betont IVB-Geschäftsführer Ekkehard Allinger-Csollich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.