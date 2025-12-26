Irre schlugen mit Stangen auf Schneekanonen ein

Besinnliche Weihnachten? Von wegen! Unbekannte Vandalen trieben in der Nacht auf Freitag in Tirol ihr Unwesen. Sie rissen Schneestangen aus und droschen damit auf Schneekanonen ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Herr, lass Hirn vom Himmel regnen! In Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) gab es leider wieder einmal einen „Klassiker“ an Zerstörungswut. Ob die Täter vielleicht verärgert sind, dass kaum Schnee liegt, ist leider nicht bekannt.
Dreister Vandalenakt bei Kreisverkehr
Kurz nach Mitternacht rissen mehrere Unbekannte jedenfalls am Erlenseeweg mutwillig Schneestangen und Straßenleitpflöcke von der dortigen Verkehrsinsel aus und schlugen damit auf Schneekanonen ein.
„Dadurch wurden die Schneestangen teilweise beschädigt. Ob an den Schneekanonen ein Schaden entstanden ist, ist noch Teil der Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei.
Zweckdienliche Hinweise bitte an die PI Westendorf unter 059133 7209.
