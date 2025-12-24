Vorteilswelt
Alkoholtest verweigert

Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn – Frontalcrash

Tirol
24.12.2025 09:40
Der Unfall forderte vier Leichtverletzte (Symbolbild)
Der Unfall forderte vier Leichtverletzte (Symbolbild)(Bild: Johanna Birbaumer)

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am späten Dienstagabend im Tiroler Unterland: Eine 40-jährige Einheimische rutschte mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Auto mit drei deutschen Insassen. Die Frau verweigerte laut Polizei einen Alkotest.

Zu dem Unfall kam es gegen 22.30 Uhr in der Ortschaft Hausern im Bezirk Kufstein. Ein 36-jähriger Deutscher, der in Begleitung von zwei Landsleuten (beide 35 Jahre) war, fuhr mit seinem Pkw auf der B175 Wildbichler Straße von Niederndorf kommend in Richtung Staatsgrenze, als ihm die 40-jährige Einheimische mit ihrem Auto entgegenkam.

Bremsmanöver kam zu spät
Im Bereich einer Kurve geriet die bergab fahrende Frau „laut eigenen Angaben aufgrund der rutschigen Fahrbahn“ auf die Gegenfahrbahn. „Aufgrund der schwer einsehbaren Kurve konnte kein rechtzeitiger Bremsvorgang eingeleitet werden, weshalb die Autos frontal kollidierten. Folglich wurde ein automatischer E-Call ausgelöst“, berichtete die Polizei.

Zitat Icon

Die österreichische Lenkerin verweigerte den Alkotest, woraufhin ihr der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde.

Ermittler von der Polizei

Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Sämtliche Insassen der beiden Autos kamen mit leichteren Verletzungen offenbar recht glimpflich davon. Brisant: „Die österreichische Lenkerin verweigerte den Alkotest, woraufhin ihr der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde“, so die Ermittler weiter.

24.12.2025

Bundesstraße zwei Stunden gesperrt
Aufgrund des Unfalls und der folgenden Aufräumarbeiten war die B175 Wildbichler Straße bis etwa 0.30 Uhr komplett gesperrt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
