Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn – Frontalcrash

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am späten Dienstagabend im Tiroler Unterland: Eine 40-jährige Einheimische rutschte mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Auto mit drei deutschen Insassen. Die Frau verweigerte laut Polizei einen Alkotest.
Zu dem Unfall kam es gegen 22.30 Uhr in der Ortschaft Hausern im Bezirk Kufstein. Ein 36-jähriger Deutscher, der in Begleitung von zwei Landsleuten (beide 35 Jahre) war, fuhr mit seinem Pkw auf der B175 Wildbichler Straße von Niederndorf kommend in Richtung Staatsgrenze, als ihm die 40-jährige Einheimische mit ihrem Auto entgegenkam.
Bremsmanöver kam zu spät
Im Bereich einer Kurve geriet die bergab fahrende Frau „laut eigenen Angaben aufgrund der rutschigen Fahrbahn“ auf die Gegenfahrbahn. „Aufgrund der schwer einsehbaren Kurve konnte kein rechtzeitiger Bremsvorgang eingeleitet werden, weshalb die Autos frontal kollidierten. Folglich wurde ein automatischer E-Call ausgelöst“, berichtete die Polizei.
Die österreichische Lenkerin verweigerte den Alkotest, woraufhin ihr der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde.
Ermittler von der Polizei
Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Sämtliche Insassen der beiden Autos kamen mit leichteren Verletzungen offenbar recht glimpflich davon. Brisant: „Die österreichische Lenkerin verweigerte den Alkotest, woraufhin ihr der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde“, so die Ermittler weiter.
Bundesstraße zwei Stunden gesperrt
Aufgrund des Unfalls und der folgenden Aufräumarbeiten war die B175 Wildbichler Straße bis etwa 0.30 Uhr komplett gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.