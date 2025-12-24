Auto rutschte auf die Gegenfahrbahn – Frontalcrash

Zu dem Unfall kam es gegen 22.30 Uhr in der Ortschaft Hausern im Bezirk Kufstein. Ein 36-jähriger Deutscher, der in Begleitung von zwei Landsleuten (beide 35 Jahre) war, fuhr mit seinem Pkw auf der B175 Wildbichler Straße von Niederndorf kommend in Richtung Staatsgrenze, als ihm die 40-jährige Einheimische mit ihrem Auto entgegenkam.