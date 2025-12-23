Ein buntes Himmelsspektakel hoch über Filzmoos!

Wenn sich der Himmel über dem Salzburger Bergdorf in ein Meer aus Farben verwandelt, dann ist es wieder so weit: Die Internationalen Heißluftballonwochen starten! Von 10. bis 24. Jänner 2026 wird Filzmoos einmal mehr seinem Ruf als „Ballondorf der Alpen“ gerecht – und zieht über 50 Teams aus mehr als 15 Nationen in seinen Bann.