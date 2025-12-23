Ein buntes Himmelsspektakel hoch über Filzmoos!

Vorteilswelt
23.12.2025 12:14
Ein Ballon neben der markanten 2458 Meter hohen Bischofsmütze (Sbg.).
Ein Ballon neben der markanten 2458 Meter hohen Bischofsmütze (Sbg.).(Bild: Filzmoos Tourismus / Thomas Wirnsperger)

Wenn sich der Himmel über dem Salzburger Bergdorf in ein Meer aus Farben verwandelt, dann ist es wieder so weit: Die Internationalen Heißluftballonwochen starten! Von 10. bis 24. Jänner 2026 wird Filzmoos einmal mehr seinem Ruf als „Ballondorf der Alpen“ gerecht – und zieht über 50 Teams aus mehr als 15 Nationen in seinen Bann.

Spektakuläre Starts, waghalsige Alpenüberquerungen und Gänsehaut-Momente sind garantiert. Bei idealen Winterbedingungen steigen die bunten Riesen täglich in die klare Morgenluft – manche sogar bis auf 3.000 Meter Höhe. Bei perfektem Wind geht es für die Piloten quer über die Alpen, teils bis hinunter nach Grado an die italienische Adria!

Die einzigartige Lage zwischen Bischofsmütze und Dachstein macht Filzmoos zu einem Hotspot der internationalen Ballonszene. Kaum Thermik, ruhige Winterluft – Bedingungen, von denen Piloten nur träumen können.
„Gerade im Winter herrschen bei uns ideale Voraussetzungen. Selbst erfahrene Ballonfahrer sind jedes Mal aufs Neue begeistert“, sagt Tourismuschef Peter Donabauer.

Zu den Filzmooser Heißluftballonwochen werden mehr als 50 Ballonteams aus 15 Nationen erwartet
Zu den Filzmooser Heißluftballonwochen werden mehr als 50 Ballonteams aus 15 Nationen erwartet(Bild: Coen Weesjes)

Nicht nur Profis kommen auf ihre Kosten: Gäste und Einheimische können selbst abheben und die verschneite Bergwelt aus der Vogelperspektive erleben. Rund zwei Stunden im Ballonkorb gibt’s ab 298 Euro pro Person – ein Erlebnis, das man nicht vergisst!

Der große Höhepunkt gleich zu Beginn: Die Nacht der Ballone am Samstag, 10. Jänner. Ab 16 Uhr startet das Kinder- und Familienprogramm am Dorfplatz, ab 18 Uhr werden die Ballone auf der Hammerwiese aufgebaut. Tausende Besucher verfolgen hautnah das Spektakel, wenn die Ballone im Takt der Musik aufglühen. DJ LuLightner sorgt für Stimmung, ein musikalisches Feuerwerk um 20 Uhr bildet den krönenden Abschluss.

Peter Flaggl ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Ballonwochen in Filzmoos und ...
Peter Flaggl ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Ballonwochen in Filzmoos und gehört zu den erfahrensten Ballonfahrern Österreichs.(Bild: Filzmoos Tourismus / Thomas Wirnsperger)

Schon jetzt vormerken: Ende August 2026 blickt die Ballonwelt erneut nach Filzmoos. Dann startet hier die legendäre Gasballon-Weltmeisterschaft „Coupe Aéronautique Gordon Bennett“ – die prestigeträchtigste Langstrecken-Ballonveranstaltung der Welt. Airshow, Live-Musik, Kulinarik und die erste Sommernacht der Ballone inklusive!

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
