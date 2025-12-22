Jugendliche mit auffrisierten E-Scootern erwischt

Weiters wurde einen Tag später die Stadtpolizei auf eine 17-jährigen E-Scooterfahrer aufmerksam. Dieser war vorschriftswidrig am Gehsteig gefahren und war außerdem in einer 30 km/h-Zone um 20 km/h zu schnell unterwegs. Der 17-Jährige wurde angehalten. Obwohl der Lenker kurz vor der Kontrolle die Beschränkung auf 25 km/h gedrosselt hatte, konnte im Zuge der Anhaltung festgestellt werden, dass der Scooter auf bis zu 55 km/h getunt worden war.

In beiden Fällen kam es zu Anzeigen bei der Behörde.