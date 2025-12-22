Vorteilswelt
102 statt 25 km/h!

Jugendliche mit auffrisierten E-Scootern erwischt

Niederösterreich
22.12.2025 10:50
(Bild: Zwefo)

In Neunkirchen wurde ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter kontrolliert, der statt der erlaubten 25 km/h auf freche 102 km/h getunt wurde.  Ein anderer Jugendlicher hatte seinen Roller auf „nur“ 55 km/h auffrisiert. 

Vergangene Woche wurde ein 13-Jähriger, der mit einem E-Scooter unterwegs war, von der Stadtpolizei Neunkirchen im Zuge der Schulwegsicherung aufgrund mehrerer Verwaltungsübertretungen angehalten. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der E-Scooter ordentlich getunt war – es ergab sich eine Höchstgeschwindigkeit von 102 km/h. Als Rechtfertigung gab der Jugendliche an: „Ich fahre eh meist langsamer.“ Er hätte das nur getan, um bei seinen Freunden damit angeben zu können. Der Schlüssel wurde abgenommen, der Erziehungsberechtigte wurde angezeigt.

Zitat Icon

Ich fahre eh meist langsamer.

13-Jähriger, der mit seinem auf 102 km/h getunten E-Scooter unterwegs war.

Weiters wurde einen Tag später die Stadtpolizei auf eine 17-jährigen E-Scooterfahrer aufmerksam. Dieser war vorschriftswidrig am Gehsteig gefahren und war außerdem in einer 30 km/h-Zone um 20 km/h zu schnell unterwegs. Der 17-Jährige wurde angehalten. Obwohl der Lenker kurz vor der Kontrolle die Beschränkung auf 25 km/h gedrosselt hatte, konnte im Zuge der Anhaltung festgestellt werden, dass der Scooter auf bis zu 55 km/h getunt worden war. 

 In beiden Fällen kam es zu Anzeigen bei der Behörde.

