Reden hilft, wenn Feiertage wehtun

Belastungen wie Einsamkeit, familiäre Spannungen oder Trauer können rund um die Feiertage besonders stark empfunden werden. Hilfe von außen kann guttun: Der Psychosoziale Krisendienst Tirol ist kostenlos und rund um die Uhr da.
„Die Erwartungen an ein harmonisches Miteinander stehen oft im Widerspruch zur persönlichen Situation – das erhöht den emotionalen Druck. Umso wichtiger ist ein niederschwelliger Rettungsanker wie der Psychosoziale Krisendienst Tirol“, betont Sozial-LR Ewa Pawlata.
Kostenlos und rund um die Uhr erreichbar
Unter 0800 400 120 können sich Menschen in belastenden Lebenslagen oder psychischen Krisensituationen sowie deren Angehörige in ganz Tirol kostenlos und auf Wunsch anonym an den Psychosozialen Krisendienst Tirol wenden. Die Hotline ist täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar – auch in der Adventszeit und an den Feiertagen.
Im Schnitt gehen beim Psychosozialen Krisendienst Tirol rund 300 Gespräche pro Monat ein, geführt von Psychotherapeuten sowie psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegern. Ergänzend steht seit 2023 ein mobiler Krisendienst zur Verfügung, der Betroffene bei Bedarf auch Zuhause aufsucht, spätestens in 48 Stunden. Zudem sind ambulante Krisengespräche möglich.
Hilfe kommt auch vor Ort, spätestens in 48 Stunden
„Der Psychosoziale Krisendienst Tirol entlastet nicht nur Betroffene und Angehörige, sondern auch Rettungsdienste und stationäre Einrichtungen“, nennt Gesundheits-LR Cornelia Hagele einen weiteren Nutzen.
