Reden hilft, wenn Feiertage wehtun

Kostenlos und rund um die Uhr erreichbar

Unter 0800 400 120 können sich Menschen in belastenden Lebenslagen oder psychischen Krisensituationen sowie deren Angehörige in ganz Tirol kostenlos und auf Wunsch anonym an den Psychosozialen Krisendienst Tirol wenden. Die Hotline ist täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar – auch in der Adventszeit und an den Feiertagen.