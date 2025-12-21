Vorteilswelt
Psychosoziale Hotline

Reden hilft, wenn Feiertage wehtun

Tirol
21.12.2025 19:00
LR Hagele (li) und LR Pawlata weisen vor den kommenden Feiertagen auf das Angebot des ...
LR Hagele (li) und LR Pawlata weisen vor den kommenden Feiertagen auf das Angebot des Psychosozialen Krisendienstes Tirol hin.(Bild: Land Tirol)

Belastungen wie Einsamkeit, familiäre Spannungen oder Trauer können rund um die Feiertage besonders stark empfunden werden. Hilfe von außen kann guttun: Der Psychosoziale Krisendienst Tirol ist kostenlos und rund um die Uhr da.

0 Kommentare

„Die Erwartungen an ein harmonisches Miteinander stehen oft im Widerspruch zur persönlichen Situation – das erhöht den emotionalen Druck. Umso wichtiger ist ein niederschwelliger Rettungsanker wie der Psychosoziale Krisendienst Tirol“, betont Sozial-LR Ewa Pawlata.

Kostenlos und rund um die Uhr erreichbar
Unter 0800 400 120 können sich Menschen in belastenden Lebenslagen oder psychischen Krisensituationen sowie deren Angehörige in ganz Tirol kostenlos und auf Wunsch anonym an den Psychosozialen Krisendienst Tirol wenden. Die Hotline ist täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar – auch in der Adventszeit und an den Feiertagen.

Im Schnitt gehen beim Psychosozialen Krisendienst Tirol rund 300 Gespräche pro Monat ein, geführt von Psychotherapeuten sowie psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegern. Ergänzend steht seit 2023 ein mobiler Krisendienst zur Verfügung, der Betroffene bei Bedarf auch Zuhause aufsucht, spätestens in 48 Stunden. Zudem sind ambulante Krisengespräche möglich.

Hilfe kommt auch vor Ort, spätestens in 48 Stunden
„Der Psychosoziale Krisendienst Tirol entlastet nicht nur Betroffene und Angehörige, sondern auch Rettungsdienste und stationäre Einrichtungen“, nennt Gesundheits-LR Cornelia Hagele einen weiteren Nutzen.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Tirol

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.064 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
124.606 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
88.248 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
