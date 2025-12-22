Ärzte des Bundesheeres: Jetzt „Antreten“ in NÖ!

Arbeit im „hochqualitativen Umfeld“

Das Bundesministerium für Landesverteidigung und die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur haben die Kooperationsvereinbarung geschlossen, um die ärztliche Ausbildung von Militärärzten sicherzustellen. „Mit dieser Zusammenarbeit stellen wir sicher, dass unsere Militärärztinnen und Militärärzte die bestmögliche Ausbildung in einem hochqualitativen Umfeld erhalten. Militärmedizin ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Einsatzfähigkeit – sei es im Inlandseinsatz, im Katastrophenfall oder bei internationalen Missionen. Daher möchte ich mich bei allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken“, so Ministerin Klaudia Tanner.