Die kleine Botin lässt das Jahr Revue passieren

Wie wir zusammen die Zeit „zwischen den Jahren“ ganz bewusst leise verbringen und was uns dabei hilft. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
„Zwischen den Jahren“ liegt eine nahezu magische Zeit, die sich nicht richtig greifen und schon gar nicht festhalten lässt. Die Geschenke sind ausgepackt und der Terminkalender zeigt so gut wie nichts an. Genau darin liegt auch der Zauber, der uns so unbegreiflich erscheint. NICHTS. Diese Tage müssen nichts leisten und wir können einfach sein.
Neben den Treffen mit der Verwandtschaft bleiben leise Stunden zum Reflektieren und Innehalten. Ich mag diese Momente für persönliche Rückblicke: Entscheidungen, Wendungen, Herausforderungen, die in den letzten Monaten vom Leben gesetzt wurden und im ersten Moment oft echt hart erschienen, sind inzwischen über die Bühne. Jetzt ist ein guter Moment genau darauf wohlwollend zurückzuschauen. Was ist gelungen? Wofür bin ich dankbar?
Wer diese stille Art der Dankbarkeit (sich selbst gegenüber) jetzt wahrnehmen kann, trägt sie auch ins Neue Jahr hinüber. Ein schönes DIY, das ich gern auch mit den Kindern zusammen mache, ist das „Dankbarkeitsglas“. Ein leeres Marmeladeglas und ein paar Streifen Papier sind notwendig. Dann blättern wir zusammen im Fotoalbum und im Kalender des alten Jahres und schreiben auf, was uns besonders gefreut hat und was in Erinnerung geblieben ist! Wer mag, kann auch ein paar persönliche Vorsätze formulieren.
Das kommende Jahr will nicht Perfektion, sondern unsere Menschlichkeit.
