Die kleine Botin lässt das Jahr Revue passieren

Wer diese stille Art der Dankbarkeit (sich selbst gegenüber) jetzt wahrnehmen kann, trägt sie auch ins Neue Jahr hinüber. Ein schönes DIY, das ich gern auch mit den Kindern zusammen mache, ist das „Dankbarkeitsglas“. Ein leeres Marmeladeglas und ein paar Streifen Papier sind notwendig. Dann blättern wir zusammen im Fotoalbum und im Kalender des alten Jahres und schreiben auf, was uns besonders gefreut hat und was in Erinnerung geblieben ist! Wer mag, kann auch ein paar persönliche Vorsätze formulieren.