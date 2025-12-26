„Tatort“ München: Vom Tod auf der Theaterbühne

Während einer offiziellen Vorstellung kommt es auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu einem tragischen Todesfall, der nicht nur das anwesende Publikum nachhaltig schockiert. Der Schauplatz ist ein altehrwürdiges Münchner Theater, wo ein untereinander dicht verstricktes Ensemble Tschechows Kultstück „Die Möwe“ aufführt. Als die junge Darstellerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) während einer intensiven Szene kollabiert und stirbt, nimmt das Unglück seinen Verlauf. Schnell wird klar, die Ursache war eine Überdosis eines Schmerzmittels, doch war es Suizid oder doch Mord?