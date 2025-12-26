„Tatort“ München: Vom Tod auf der Theaterbühne

Im neuen „Tatort“-Fall „Das Verlangen“ (26. Dezember, 20.15 Uhr, ARD) müssen die beiden Münchner Kommissare Batic und Leitmayr einen verzwickten Todesfall auf einer städtischen Theaterbühne aufklären. Schnell stellt sich heraus – mit den vielen und großen Egos ist das alles gar nicht so einfach.
Während einer offiziellen Vorstellung kommt es auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu einem tragischen Todesfall, der nicht nur das anwesende Publikum nachhaltig schockiert. Der Schauplatz ist ein altehrwürdiges Münchner Theater, wo ein untereinander dicht verstricktes Ensemble Tschechows Kultstück „Die Möwe“ aufführt. Als die junge Darstellerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) während einer intensiven Szene kollabiert und stirbt, nimmt das Unglück seinen Verlauf. Schnell wird klar, die Ursache war eine Überdosis eines Schmerzmittels, doch war es Suizid oder doch Mord?
Die so lebenslustige Darstellerin hatte in den letzten Wochen offenbar ihren Lebensmut verloren, wie ihre Garderobiere und gute Freundin Ria Jäger (Liliane Amuat) den beiden Münchner Ermittlern Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) erzählt, die zu den Ermittlungen im Theaterbetrieb stoßen und dort mit einer ganz eigenen Welt aus Egozentrik, Konkurrenzdenken und rauen Umgangsformen untereinander konfrontiert werden.
Gesehen für Sie: „Das Verlangen“
Wertung: Beengte Atmosphäre – 3/5 Kronen
Nächster Tatort: 28. Dezember, Team Wiesbaden
Die eine oder andere amouröse Verstrickung unter den Darstellern (u. a. Ursina Lardi, Robert Kuchenbuch und Lukas T. Sperber) erleichtert die Recherche auch nicht unbedingt, doch je weiter die beiden Kommissare in die engen und verzweigten Gassen des Theaters vordringen, umso mehr Verdächtige kristallisieren sich mit unterschiedlichen Motiven heraus ...
Für das Münchner Ermittlerduo ist „Das Verlangen“ der drittletzte Einsatz vor der Pensionierung und nach ein paar schweren Schlägen ins Wasser finden die Altspatzen hier wieder besser in die Spur. Verantwortlich dafür ist ein exzellent gecastetes Theaterensemble mit echten Berufsprofis und die kammerspielartige Enge, die jeden Schritt bei den Ermittlungen besonders intensiv erscheinen lässt. Bis zur Auflösung durchlebt man als Zuseher ein emotionales Wechselbad der Gefühle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.