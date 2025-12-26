Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

„Tatort“ München: Vom Tod auf der Theaterbühne

Unterhaltung
26.12.2025 06:00
Es ist verzwickt – Leitmayr und Batic (v.l.) müssen sich mit austrabenden Schauspieleregos im ...
Es ist verzwickt – Leitmayr und Batic (v.l.) müssen sich mit austrabenden Schauspieleregos im Münchner Theater herumschlagen.(Bild: ARD)

Im neuen „Tatort“-Fall „Das Verlangen“ (26. Dezember, 20.15 Uhr, ARD) müssen die beiden Münchner Kommissare Batic und Leitmayr einen verzwickten Todesfall auf einer städtischen Theaterbühne aufklären. Schnell stellt sich heraus – mit den vielen und großen Egos ist das alles gar nicht so einfach.

0 Kommentare

Während einer offiziellen Vorstellung kommt es auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu einem tragischen Todesfall, der nicht nur das anwesende Publikum nachhaltig schockiert. Der Schauplatz ist ein altehrwürdiges Münchner Theater, wo ein untereinander dicht verstricktes Ensemble Tschechows Kultstück „Die Möwe“ aufführt. Als die junge Darstellerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) während einer intensiven Szene kollabiert und stirbt, nimmt das Unglück seinen Verlauf. Schnell wird klar, die Ursache war eine Überdosis eines Schmerzmittels, doch war es Suizid oder doch Mord?

Vor kurzem noch lebensfroh, jetzt während einer Vorstellung verstorben: Hauptdarstellerin Nora ...
Vor kurzem noch lebensfroh, jetzt während einer Vorstellung verstorben: Hauptdarstellerin Nora Nielsen.(Bild: Johann Feindt)

Die so lebenslustige Darstellerin hatte in den letzten Wochen offenbar ihren Lebensmut verloren, wie ihre Garderobiere und gute Freundin Ria Jäger (Liliane Amuat) den beiden Münchner Ermittlern Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) erzählt, die zu den Ermittlungen im Theaterbetrieb stoßen und dort mit einer ganz eigenen Welt aus Egozentrik, Konkurrenzdenken und rauen Umgangsformen untereinander konfrontiert werden.

„Krone“-TV-Kritik

Gesehen für Sie: „Das Verlangen“


Wertung: Beengte Atmosphäre – 3/5 Kronen


Nächster Tatort: 28. Dezember, Team Wiesbaden

Die eine oder andere amouröse Verstrickung unter den Darstellern (u. a. Ursina Lardi, Robert Kuchenbuch und Lukas T. Sperber) erleichtert die Recherche auch nicht unbedingt, doch je weiter die beiden Kommissare in die engen und verzweigten Gassen des Theaters vordringen, umso mehr Verdächtige kristallisieren sich mit unterschiedlichen Motiven heraus ...

Etwaige Mordmotive gibt es im reichhaltigen Theaterensemble zahlreiche zu verzeichnen.
Etwaige Mordmotive gibt es im reichhaltigen Theaterensemble zahlreiche zu verzeichnen.(Bild: Walter Wehner)

Für das Münchner Ermittlerduo ist „Das Verlangen“ der drittletzte Einsatz vor der Pensionierung und nach ein paar schweren Schlägen ins Wasser finden die Altspatzen hier wieder besser in die Spur. Verantwortlich dafür ist ein exzellent gecastetes Theaterensemble mit echten Berufsprofis und die kammerspielartige Enge, die jeden Schritt bei den Ermittlungen besonders intensiv erscheinen lässt. Bis zur Auflösung durchlebt man als Zuseher ein emotionales Wechselbad der Gefühle.

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf