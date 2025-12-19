Im NÖ-Landtag wird es nächstes Jahr „kuschelig“

„Second-Hand“-Sessel im neuen Saal

Insgesamt kostet der neue Saal um die 11,2 Millionen Euro. Gespart wird, wo es nur möglich ist. Die alten Sessel aus dem bisherigen Saal werden aber nicht nur aus Kostengründen weiterverwendet, sondern auch „weil sie echt ein Hit sind“, sind sich alle Parteien einig. Für diesen Komfort müsse man während der Bauzeit eben enger zusammenrücken, denn das Übergangsquartier im Leopoldsaal ist nur 160 Quadratmeter groß im Vergleich zu den 600 Quadratmeter im richtigen Saal. „Demokratie ist nicht immer Komfortzone, und momentan ist sie sowieso unter Druck“, beschreibt Grünen-Chefin Helga Krismer den neuen Arbeitsplatz.



