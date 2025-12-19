Vorteilswelt
Alko-Lenker unterwegs

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf Pyhrnautobahn

Steiermark
19.12.2025 12:20
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Bei einem Auffahrunfall auf der A9 im Bezirk Leibnitz wurden am Donnerstagabend zwei Personen teils schwer verletzt. Der Unfallverursacher war alkoholisiert.

Auf der A9 Pyhrnautobahn bei Gersdorf an der Mur (Bezirk Leibnitz) ereignete sich am Donnerstagabend ein Auffahrunfall. Gegen 19.30 war ein 27-jähriger Slowene mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf den vor ihm fahrenden Pkw auf.

Dieser wurde von einem 73-jährigen Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark gelenkt, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Sein 18-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung am Unfallort in das Krankenhaus Wagna eingeliefert. Ein Alkotest mit dem 27-Jährigen ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, er wurde nicht verletzt. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Ähnliche Themen
Auffahrunfall
