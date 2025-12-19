Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf Pyhrnautobahn

Dieser wurde von einem 73-jährigen Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark gelenkt, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Sein 18-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung am Unfallort in das Krankenhaus Wagna eingeliefert. Ein Alkotest mit dem 27-Jährigen ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, er wurde nicht verletzt.