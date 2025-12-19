Engerln, die den letzten Herzenswunsch erfüllen

Koordinatorin: „Wir sind motiviert“

Nun wurde das Projekt erweitert – ab sofort können auch Personen außerhalb von Spitälern und Hospizen ihre Wünsche äußern und vom Roten Kreuz Innsbruck erfüllt bekommen. „Wir sind motiviert und freuen uns gerade rund um Weihnachten, aber selbstverständlich auch darüber hinaus, möglichst viele Wünsche erfüllen zu können“, sagt Elisabeth Spechtenhauser, Koordinatorin von „Wünsch dir was“.