Engerln, die den letzten Herzenswunsch erfüllen

Freiwillige aus Innsbruck schenken Freude bei der Erfüllung eines letzten Wunsches. Bei einer Fahrt mit dem Rettungswagen dürfen sich schwerkranke Personen auf einen ganz besonderen Moment freuen.
Das Projekt „Wünsch dir was“ des Roten Kreuzes Innsbruck hat es sich seit nunmehr drei Jahren zur Aufgabe gemacht, schwerkranken oder hochbetagten Menschen in der letzten Phase ihres Lebens einen besonderen Herzenswunsch zu erfüllen.
Dabei geht es nicht nur um den Besuch eines Ortes oder das Erleben eines familiären Ereignisses, sondern darum, den Menschen noch einmal Momente der Freude zu ermöglichen. Insgesamt sind rund 20 Personen, darunter Mitarbeitende des Roten Kreuzes sowie Notfallsanitäter, in dieses Projekt involviert.
Wir sind motiviert und freuen uns gerade rund um Weihnachten, aber selbstverständlich auch darüber hinaus, möglichst viele Wünsche erfüllen zu können.
Elisabeth Spechtenhauser, Koordinatorin von „Wünsch dir was“
Wunscherfüllung dank Spenden kostenlos
Die Wunschfahrt wird nach einer Vorlaufzeit von zwei bis fünf Tagen organisiert und erfolgt mit einem eigenen Rettungswagen. Alle Wünsche sind für die Betroffenen kostenlos und werden durch Spenden finanziert.
Koordinatorin: „Wir sind motiviert“
Nun wurde das Projekt erweitert – ab sofort können auch Personen außerhalb von Spitälern und Hospizen ihre Wünsche äußern und vom Roten Kreuz Innsbruck erfüllt bekommen. „Wir sind motiviert und freuen uns gerade rund um Weihnachten, aber selbstverständlich auch darüber hinaus, möglichst viele Wünsche erfüllen zu können“, sagt Elisabeth Spechtenhauser, Koordinatorin von „Wünsch dir was“.
Die Erweiterung zeigt den wachsenden Erfolg des Projekts, das den Betroffenen nicht nur Freude, sondern auch eine bedeutungsvolle Erinnerung am Lebensende bringt.
Wünsche entweder telefonisch unter 0676 83 144 394 oder per E-Mail an info@roteskreuz-innsbruck.at
