Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wünsch dir was“

Engerln, die den letzten Herzenswunsch erfüllen

Tirol
19.12.2025 16:00
Das Rote Kreuz Innsbruck bietet die Aktion „Wünsch dir was“ an. Eine Sache, die sehr gut ...
Das Rote Kreuz Innsbruck bietet die Aktion „Wünsch dir was“ an. Eine Sache, die sehr gut angenommen wird.(Bild: Rotes Kreuz/Christof Birbaumer)

Freiwillige aus Innsbruck schenken Freude bei der Erfüllung eines letzten Wunsches. Bei einer Fahrt mit dem Rettungswagen dürfen sich schwerkranke Personen auf einen ganz besonderen Moment freuen.

0 Kommentare

Das Projekt „Wünsch dir was“ des Roten Kreuzes Innsbruck hat es sich seit nunmehr drei Jahren zur Aufgabe gemacht, schwerkranken oder hochbetagten Menschen in der letzten Phase ihres Lebens einen besonderen Herzenswunsch zu erfüllen.

Dabei geht es nicht nur um den Besuch eines Ortes oder das Erleben eines familiären Ereignisses, sondern darum, den Menschen noch einmal Momente der Freude zu ermöglichen. Insgesamt sind rund 20 Personen, darunter Mitarbeitende des Roten Kreuzes sowie Notfallsanitäter, in dieses Projekt involviert.

Zitat Icon

Wir sind motiviert und freuen uns gerade rund um Weihnachten, aber selbstverständlich auch darüber hinaus, möglichst viele Wünsche erfüllen zu können.

Elisabeth Spechtenhauser, Koordinatorin von „Wünsch dir was“

Wunscherfüllung dank Spenden kostenlos
Die Wunschfahrt wird nach einer Vorlaufzeit von zwei bis fünf Tagen organisiert und erfolgt mit einem eigenen Rettungswagen. Alle Wünsche sind für die Betroffenen kostenlos und werden durch Spenden finanziert.

Das Rote Kreuz Innsbruck bietet die Aktion „Wünsch dir was“ an. Eine Sache, die sehr gut ...
Das Rote Kreuz Innsbruck bietet die Aktion „Wünsch dir was“ an. Eine Sache, die sehr gut angenommen wird.(Bild: Rotes Kreuz)

Koordinatorin:  „Wir sind motiviert“
Nun wurde das Projekt erweitert – ab sofort können auch Personen außerhalb von Spitälern und Hospizen ihre Wünsche äußern und vom Roten Kreuz Innsbruck erfüllt bekommen. „Wir sind motiviert und freuen uns gerade rund um Weihnachten, aber selbstverständlich auch darüber hinaus, möglichst viele Wünsche erfüllen zu können“, sagt Elisabeth Spechtenhauser, Koordinatorin von „Wünsch dir was“.

Die Erweiterung zeigt den wachsenden Erfolg des Projekts, das den Betroffenen nicht nur Freude, sondern auch eine bedeutungsvolle Erinnerung am Lebensende bringt.

Wünsche entweder telefonisch unter 0676 83 144 394 oder per E-Mail an info@roteskreuz-innsbruck.at

Porträt von Anna Unterleitner
Anna Unterleitner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
189.243 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.563 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
108.095 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf